Quito tiene cierres viales parciales por instalación de guardavías durante 60 días

Quito tiene cierres viales parciales por instalación de guardavías en vías de alto tráfico durante 60 días desde este jueves 13 de agosto de 2026. El Municipio informó dónde se realizarán las intervenciones y las fechas programadas para cada uno.

Los cierres viales parciales por instalación de guardavías en Quito

El Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), inició este jueves 13 de agosto de 2026 la instalación de guardavías metálicas en seis tramos viales de alto tráfico de la ciudad.

Los trabajos tendrán una duración de 60 días y se ejecutarán con cierres parciales de carril, por etapas, para evitar el cierre total de las vías.

Las intervenciones se realizarán en sectores de las avenidas Eloy Alfaro, Mariscal Sucre, Ana Paredes de Alfaro y De los Conquistadores, con señalización preventiva y coordinación con agentes de tránsito.

¿Dónde habrá cierres parciales?

Av. Eloy Alfaro – Comité del Pueblo

Del 13 al 27 de agosto de 2026, de 08:00 a 18:00.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre las calles Manuel Ambrosi y De los Helechos, en el parterre central.

Av. Eloy Alfaro – Jipijapa

Del 13 al 27 de agosto, de 08:00 a 18:00.

La intervención será entre las calles De las Palmeras y Las Fucsias, en el parterre central.

Av. Eloy Alfaro – Jipijapa

Del 28 de agosto al 11 de septiembre, de 08:00 a 18:00.

El tramo intervenido estará entre las calles Julio Arosemena Tola y José Puerta, en el parterre central.

Av. Mariscal Sucre – Rumipamba

Del 28 de agosto al 11 de septiembre, de 08:00 a 18:00.

Los trabajos se ejecutarán entre la calle Pesantes y la avenida Edmundo Carvajal, en el espaldón derecho, sentido sur-norte.

Av. Ana Paredes de Alfaro – Chimbacalle

Del 12 de septiembre al 1 de octubre, de 09:00 a 18:00.

La intervención será entre la avenida Alpahuasi y la calle Francisco Cobo, en el parterre central.

Av. De los Conquistadores – Guápulo/Cumbayá

Del 2 al 11 de octubre, de 09:00 a 18:00.

Se trabajará en varios puntos críticos en sentido oeste-este, en el lado derecho de la vía.

¿Habrá cierres totales?

No. Según la planificación de la Epmmop, los trabajos se ejecutarán por tramos y carriles, con cierres parciales y señalización preventiva. La medida busca mantener la circulación vehicular mientras se instalan las estructuras.

Los guardavías serán colocados en sectores que presentan desniveles superiores a 1,5 y 2 metros. La obra contempla la instalación de vigas metálicas tipo “W” de dos hileras, postes, cimentación de hormigón y elementos reflectivos para mejorar la visibilidad durante la noche.

Los conductores que circulen por estos sectores deberán tomar en cuenta los horarios de intervención y respetar la señalización instalada durante los trabajos.

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