Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

El centro de Quito tendrá cambios en la circulación vehicular este jueves 26 de noviembre de 2026 por el desfile ‘Ronda Quiteña Centro’. El evento recorrerá la calle Venezuela, desde la calle Matovelle hasta el bulevar 24 de Mayo, entre las 16:30 y las 23:00.

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El plan operativo de tránsito contempla cierres en varias intersecciones del centro histórico y rutas alternas para los vehículos. Agentes de tránsito cumplirán labores de control en distintos puntos del recorrido.

La ruta del desfile ocupará la calle Venezuela en sentido hacia el bulevar 24 de Mayo. El operativo también incluye controles para retirar o sancionar a los vehículos mal estacionados en lugares no permitidos dentro del sector.

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Estas calles tendrán cierres viales por el desfile

El plan establece restricciones en las siguientes intersecciones:

Calle Venezuela y Matovelle.

Calle Vargas y Caldas.

Calle Vargas y Esmeraldas.

Calle García Moreno y Galápagos.

Calle García Moreno y Manabí.

Calle García Moreno y Olmedo.

Calle García Moreno y Mejía.

Calle Mejía y Benalcázar.

Calle Bolívar y García Moreno.

Calle Guayaquil y Olmedo.

Calle Guayaquil y Rocafuerte.

Avenida 24 de Mayo y Venezuela.

Estos puntos forman parte del área de influencia del recorrido y tendrán restricciones durante el horario del evento. El despliegue de agentes de tránsito permitirá controlar los accesos y los cruces en las calles próximas a la ruta.

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Rutas alternas para circular por el centro de Quito

El operativo identifica seis vías alternas para el tránsito vehicular durante el desfile. Estas son:

Avenida Pichincha.

Calle Benalcázar.

Calle Guayaquil.

Calle Imbabura.

Calle Flores.

Calle Montúfar.

👮‍♂️ #OperativodeTransitoQuito |



🔵🔴🎊 X Desfile "Ronda Quiteña Centro"



📍 Lugar: Calle Venezuela (desde la Matovelle hasta el Boulevard 24 de Mayo)

🕓 Horario: 16H30 a 23H00

📅 Fecha: jueves 26 de noviembre



🧐 Conoce más detalles en el plan operativo de tránsito. ⬇️ pic.twitter.com/NzSLbKx6e0 — AMTQuito (@AMT_Quito) November 26, 2026

El mapa del plan operativo también identifica los tramos de circulación normal y los desvíos vehiculares. La distribución busca mantener el tránsito por calles que no forman parte del recorrido principal.

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Horario del operativo de tránsito en el centro histórico

El dispositivo por el X desfile ‘Ronda Quiteña Centro’ comenzará a las 16:30 de este jueves 26 de noviembre y concluirá a las 23:00. Durante esas seis horas y media, el plan contempla cierres viales, desvíos y presencia de agentes en las intersecciones señaladas.

El evento tendrá como punto de partida la calle Matovelle y como destino el bulevar 24 de Mayo, a través de la calle Venezuela. La actividad corresponde a la décima edición de la Ronda Quiteña Centro y ocupará un tramo del centro histórico de la capital.

❓ ¿Cuándo se realizará el desfile Ronda Quiteña Centro en Quito? El X desfile Ronda Quiteña Centro se realizará este jueves 26 de noviembre de 2026, de 16:30 a 23:00.

El plan operativo municipal establece un dispositivo de tránsito durante seis horas y media en el centro de la capital. ❓ ¿Por qué habrá cierres viales en el centro de Quito este 26 de noviembre? Los cierres responden al recorrido del X desfile Ronda Quiteña Centro.

El operativo contempla restricciones en varias intersecciones, desvíos vehiculares y presencia de agentes de tránsito en el sector. ❓ ¿Cuál será el recorrido del desfile Ronda Quiteña Centro? El desfile recorrerá la calle Venezuela, desde la calle Matovelle hasta el bulevar 24 de Mayo.

El punto de inicio estará en el sector de Matovelle y la llegada será en el bulevar 24 de Mayo, en el centro de Quito. ❓ ¿Qué calles tendrán cierres viales por el desfile en Quito? Los cierres incluyen intersecciones de las calles Venezuela, Vargas, García Moreno, Mejía, Bolívar y Guayaquil.

El plan detalla 12 puntos de restricción: Venezuela y Matovelle; Vargas y Caldas; Vargas y Esmeraldas; García Moreno y Galápagos, Manabí, Olmedo y Mejía; Mejía y Benalcázar; Bolívar y García Moreno; Guayaquil y Olmedo; Guayaquil y Rocafuerte; y avenida 24 de Mayo y Venezuela. ❓ ¿Cuáles son las rutas alternas para circular durante el desfile? Las vías alternas son las avenidas Pichincha y las calles Benalcázar, Guayaquil, Imbabura, Flores y Montúfar.

Estas seis vías constan en el plan operativo como alternativas para el tránsito vehicular durante las restricciones en el recorrido. ❓ ¿En qué horario estarán activos los cierres viales por la Ronda Quiteña Centro? El operativo de tránsito estará activo desde las 16:30 hasta las 23:00 del jueves 26 de noviembre.

¡El horario corresponde al desarrollo del desfile y a las medidas de circulación previstas en el centro histórico. ❓ ¿Qué entidades o personal participarán en el operativo de tránsito? El plan contempla la presencia de agentes de tránsito en distintos puntos del recorrido.

El mapa identifica la ubicación de los agentes en varias intersecciones donde habrá cierres y desvíos vehiculares. ❓ ¿Qué controles aplicarán a los vehículos mal estacionados durante el desfile? Se mantendrá el control de vehículos mal estacionados en lugares no permitidos del sector.

El plan operativo señala que esta vigilancia cubrirá el área del evento y sus calles próximas. ❓ ¿Cuántas intersecciones tendrán restricciones por el desfile Ronda Quiteña Centro? El plan identifica 12 intersecciones con cierres viales.

Los puntos de control se distribuyen entre las calles Venezuela, Vargas, García Moreno, Mejía, Bolívar y Guayaquil, además de la avenida 24 de Mayo. ❓ ¿Hasta qué hora se mantendrán las medidas de tránsito por el desfile en el centro de Quito? Las medidas del operativo se extenderán hasta las 23:00 del jueves 26 de noviembre.

El dispositivo incluye cierres, desvíos y control de agentes en el área del recorrido, desde Matovelle hasta el bulevar 24 de Mayo.

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