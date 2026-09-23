Bomberos Quito no detecta puntos calientes en el cerro Casitagua tras evaluación de 48 horas

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este miércoles 23 de septiembre de 2026 que, tras una evaluación realizada en el cerro Casitagua, no se detectaron puntos calientes en el perímetro del incendio forestal.

El cerro Casitagua, sin puntos calientes, según Bomberos de Quito

Los Bomberos de Quito realizaron la inspección en el cerro Casitagua luego de las 48 horas previstas para verificar las condiciones del área afectada. Las temperaturas registradas en el interior del cerro se mantienen dentro de parámetros normales.

Casitagua permanecerá bajo vigilancia

El Cuerpo de Bomberos señaló que mantendrá una vigilancia permanente durante los próximos días para verificar la evolución de las condiciones en el sector.

Para esta tarea utilizará su sistema de monitoreo forestal óptico-térmico, además de aeronaves no tripuladas, conocidas como drones.

La institución no reportó nuevos puntos calientes en la evaluación realizada después del periodo de 48 horas.

Bomberos pide evitar quemas irresponsables

Tras la emergencia registrada en el cerro Casitagua, Bomberos Quito hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las quemas que puedan generar incendios forestales.

La institución señaló que una quema realizada de manera irresponsable puede convertirse en un incendio forestal y afectar al entorno y a la población.

Bomberos Quito también agradeció a la ciudadanía y a las instituciones que participaron en la atención de la emergencia y reiteró su compromiso con la protección de la población y del entorno.

El incendio en el cerro Casitagua fue controlado tras casi cinco días

El incendio forestal en el cerro Casitagua, registrado en el sector de Pusuquí y Pomasqui, en el norte de Quito, afectó de manera preliminar unas 300 hectáreas de vegetación, según la estimación inicial de las autoridades.

El fuego comenzó el jueves 17 de septiembre de 2026 y durante el fin de semana registró varias reactivaciones debido a las condiciones climáticas.

Viento y altas temperaturas complicaron el incendio

Las fuertes ráfagas de viento y las altas temperaturas dificultaron las labores de control y provocaron múltiples reactivaciones del fuego durante el fin de semana.

Las condiciones obligaron a mantener las labores de combate y vigilancia en el área afectada para evitar que las llamas volvieran a extenderse.

Bomberos declaró controlado el incendio

El Cuerpo de Bomberos de Quito declaró el incendio controlado y pasó a una nueva fase de atención, que incluye el enfriamiento, monitoreo y liquidación de puntos calientes.

Para estas tareas se utilizan drones y helicópteros, con el objetivo de identificar posibles puntos calientes y verificar las condiciones del terreno después del control de las llamas.