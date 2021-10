AMT no cobrará multa a vehículos que debían matricularse en octubre

Daniel Romero

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que rige el tránsito en Quito, no cobrará la multa de USD 25 por calendarización a los vehículos cuya placa termine en nueve. Esa entidad se acogerá a lo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Durante este mes, ese dígito debía cumplir con la matriculación anual. Sin embargo, debido a los ataques informáticos a la web de la ANT, esa entidad exhortó a los municipios a que exoneren de multas por el retraso.

La resolución de la entidad nacional del tránsito señala que dicha exoneración será para quienes no pudieron completar el proceso completo de matriculación dentro de la calendarización para vehículos cuya placa termine en dígito 9 a partir del 20 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

La AMT decidió que no cobrará el recargo para los vehículos que debían matricular durante este mes. Hasta el momento, según la entidad, esa multa no se ha generado para ningún dueño de vehículo ya que el mes todavía no termina.

Hay que recordar que, en otra resolución, la ANT también exhorto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a exonerar las multas que se generen por el retraso en el proceso completo de traspaso de dominio del vehículo, en los casos de compra venta realizados a partir del 20 de octubre de 2021.

El jueves 21 de octubre de 2021, la ANT sufrió un ataque digital en el sistema AXIS. Eso impidió que las direcciones provinciales y Municipios puedan cumplir con trámites como la entrega de licencias y matrículas vehiculares de forma regular.