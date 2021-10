ANT refuerza seguridades informáticas de su sistema AXIS

Unidad de Noticias (I)

Técnicos y expertos informáticos extranjeros, así como de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el Ministerio de Telecomunicaciones trabajan para lograr una solución tras el ataque informático al sistema AXIS que sufrió la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) el 21 de octubre pasado. Por este hecho se suspendieron los trámites para la obtención de licencias de conducir y los procesos de matriculación vehicular.

Así lo confirmó hoy, miércoles 27 de octubre del 2021, el director ejecutivo de esa entidad, Adrián Castro. Acotó que hasta ayer, martes 26, se recuperó la información alojada en el sistema y por este caso la Fiscalía allanó las oficinas de la ANT, en Quito, por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.

¿Qué pasa con las licencias que están caducadas?

Los conductores que tienen ese problema pueden circular libremente, pero deben llevar el turno que solicitaron en la ANT, así como el comprobante de pago que justifique que se encontraban en el trámite de renovación.

En lo que respecta a las matrículas, el funcionario resaltó que lunes 25 de octubre se emitió una disposición. En esta se pidió a los municipios del país que condonen las multas a los vehículos cuyas placas terminen en 9, por el fallo del sistema informático de los últimos días.

Adicionalmente, como compensación, se dispuso a la Policía Nacional y municipios que permitan salir a los carros de los patios de retención vehicular.

Castro contó que el ataque informático eliminó algunos accesos como claves madre, datos de ingreso al sistema, etc. pero no afectó la información de los usuarios. “El ataque ocurrió 24 horas después de que lanzamos un sistema para bloquear a los tramitadores a escala nacional. También luego de anunciar el proceso para anular 50 000 licencias, adicionales a las 35 000 que dejamos sin efecto y más de 106 mil vehículos matriculados durante varios años sin pagar impuestos, ni multas”.

En las investigaciones también se estableció que 3 500 usuarios no autorizados tenían acceso al sistema informático y fueron eliminados. Oficialmente solo 1 500 pueden hacerlo y es personal de las direcciones provinciales, ANT y municipios.

Para el funcionario, lo que ocurrió con el sistema se planificó entre gente de afuera con la complicidad de funcionarios. En el último allanamiento, la Fiscalía se llevó computadoras y teléfonos celulares y se espera dar con los responsables de lo ocurrido.

Para que no se repita el mismo problema, la ANT reforzó las seguridades. Al declarar la emergencia, la entidad prevé implementar sistemas más profesionales y con más garantías. “Vamos a contratar a una empresa externa para que nos pueda hacer un monitoreo de nuestras redes”, dijo Castro.

En tanto, decenas de usuarios se acercaron al mediodía de este 27 de octubre a las instalaciones de esa entidad. “Vine a dejar unos documentos. No hay gente porque no hay sistema. Yo quería bloquear una moto y no pude hacerlo”, manifestó Lorenzo Moreira.

“El guardia me dijo que esté pendiente de la página web de la AMT porque ahí nos van a informar qué sucede y cuando podemos regresar”, manifestó Marco Quezada.