Profesor que sobrevivió al tiroteo en escuela de Texas relata la tragedia

14 días después de la terrible masacre en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, el mundo sigue conociendo los momentos de pánico y horror que vivieron quienes se encontraban dentro de la institución cuando Salvador Ramos ingresó a disparar y asesinó a 19 niños y dos maestras.



Arnulfo Reyes, profesor de tercer y cuarto grado, sobrevivió a la masacre tras recibir dos disparos por parte del atacante. 11 de sus estudiantes fallecieron en el tiroteo.

Ahora, desde la habitación del hospital en la que se encuentra aún, narró lo que ocurrió en su salón de clases cuando Ramos disparó y lanzó fuertes críticas a las medidas contra las armas en los colegios de Estados Unidos.

EXCLUSIVE: Arnulfo Reyes, a wounded Robb Elementary school teacher, describes tragic scene as the gunman shot inside his classroom to @arobach: "He got up from behind my desk and he walked over there and he shot over there again." See more on @GMA tomorrow https://t.co/cNts12ikq9 pic.twitter.com/scZRSy00rH