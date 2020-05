Presidente Moreno anuncia que retomará actividades oficiales; viajará a Guayaquil la próxima semana

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno se dirigió la noche de este 29 de mayo del 2020 al país. Lo hizo por medio de una cadena nacional que se inició a las 20:00. En su intervención, el Primer Mandatario se refirió a la reactivación del país cuya economía se ha visto afectada por el confinamiento ordenado para detener la propagación del covid-19. Y anunció que desde la próxima semana retomará sus actividades oficiales y viajará a Guayaquil.

Moreno recordó que, como ya había anunciado en el Informe a la Nación el pasado 24 de mayo del 2020, la salud, la alimentación, el empleo y la dolarización serán las prioridades durante su último año de gobierno. Sin embargo aseguró que se necesita el aporte de los ecuatorianos para poder cumplir con estos objetivos.



Se refirió brevemente a las reacciones generadas por el anuncio del recorte presupuestario a las universidades públicas del país y dio a conocer que a partir del 1 de junio del 2020 se reintegrarán más personas al trabajo y a la economía formal. "Ya sabemos cómo hacerlo para no poner en riesgo la vida de nadie", afirmó.



Según Moreno, el país fue pionero "en el ejemplo de precaución en el continente, ahora vamos a ser el ejemplo de reactivación segura". Hizo un llamado a que las economías se reactiven y a que los empresarios "aprovechen" el crédito Reactívate Ecuador que será otorgado por el Banco del Pacífico.



"Sé que muchos tenemos miedo, pero vamos a convertir ese miedo en prudencia", dijo el Primer Mandatario antes de anunciar que retomará sus actividades "con todas las precauciones" y que la próxima semana viajará a Guayaquil.



A continuación, la intervención del presidente Moreno en la cadena nacional de este 29 de mayo del 2020

Compatriotas,



en mi informe a la nación anuncié las prioridades de este año. Lo dije: salud, alimentación, empleo y dolarización, pero para lograrlas, necesitamos el esfuerzo de todos, sin excepción. En el Ejecutivo hemos reducido a la mitad el sueldo del Presidente, del Vicepresidente, Ministros y Viceministros. Los servidores públicos reducirán su horario de trabajo en el 25% y su sueldo en el 16%. Las demás funciones del estado presentarán a fines de mes los recortes de entre el 10 y el 15% de su gasto corriente.



Quienes ganan más de USD 5 000 mensuales y las empresas grandes que no se vieron afectadas durante esta emergencia también harán su esfuerzo. Sin embargo, debo lamentar la actitud de quienes niegan su aporte solidario al país. Algunas universidades, por ejemplo, han distorsionado el sentido de la nueva asignación presupuestaria, una asignación que por ley depende de la recaudación tributaria. Ante el déficit fiscal, tendrán 10% menos que el año pasado, por cierto, un porcentaje menor que el que dejaron de ejecutar en ese año.



Para adecuar su presupuesto, deberían reducir los sueldos así como gastos en viajes, viáticos y celebraciones. Por ejemplo, hay una universidad en Quito cuyo rector percibe cuantiosos ingresos mensuales y además adeuda al IESS más de USD 6,5 millones. No caigan en la desinformación de quienes distorsionan la verdad, quiero que oiga bien. La nueva asignación presupuestaria jamás puso en riesgo la matrícula de los jóvenes. Nunca ha estado en peligro la matricula de los estudiantes.



Conciudadanos, luego de 77 días de confinamiento, junio viene con nuevas reglas. Reglas para la reactivación económica pero sin descuidar la salud, recordemos, sin descuidar la salud. A partir del 1 de junio se reintegran más personas al trabajo y a la economía formal. Ya sabemos cómo hacerlo para no poner en riesgo la vida de nadie. Los proyectos piloto, como el de la construcción, llevan un mes de muy buen funcionamiento cumpliendo las normas de bioseguridad como lo han hecho ya los trabajadores de la cadena alimenticia, por ello a todos los que deberán salir les pido que no olviden usar la mascarilla, no olviden el lavado frecuente de las manos y conservar, además, la distancia necesaria.



Compatriotas, fuimos pioneros en el ejemplo de precaución en el continente. Ahora vamos a ser el ejemplo de reactivación responsable y segura. Dentro de poco varios municipios entrarán a semáforo amarillo, quiero felicitar a la ciudadanía y a actores productivos de la querida ciudad de Cuenca por la transición que han hecho a semáforo amarillo. Se ha producido de manera ordenada, cuidando los protocolos de salud.



A los que están en capacidad de hacerlo, con orden con disciplina, garantizando la seguridad de la gente, les insisto háganlo, háganlo ya, porque mientras más pronto cambiemos de color de semáforo tendremos más ingresos para todos. Vamos, vamos a ir a la nueva normalidad, para que nuestras tiendas de barrio, los pequeños negocios, los talleres automotrices, las fábricas, puedan operar sin problema para salvar los empleos.



El Gobierno Nacional está incentivando a quienes han mantenido, sin duda con tremendo esfuerzo, sus pequeñas empresas y han protegido el empleo y también quienes la van a abrir próximamente. Aprovechen, señores empresarios, principalmente medianos, pequeños, microempresarios, artesanos, campesinos, aprovechen de Reactívate Ecuador, un crédito fácil en el Banco del Pacífico a solo el 5% de interés a 36 meses plazo y con seis meses de gracia. Desde USD 500 hasta USD 500 000 para quien lo necesite.



Compatriotas, sé que muchos todavía tienen miedo. Claro que tenemos miedo, miedo a contagiarnos, miedo a perder el empleo, miedo a un futuro incierto, pero vamos a convertir ese miedo en prudencia. Vamos a transformar el miedo, vamos a transformarlo en valentía retomando las actividades.



Yo mismo lo haré una vez más en mi vida. La próxima semana estaré en Guayaquil, a pesar de mi condición de vulnerabilidad ya acudí a la Asamblea Nacional, en donde se cumplió los protocolos de distancia. Voy a retomar las actividades oficiales con todas las precauciones porque quiero estar seguro cada día de que todos ustedes cuentan con empleo y cuentan con salud, de que la productividad crezca todos los días.



Vamos a asegurarnos de que cada uno de ustedes cumpla pronto su anhelo de abrazar a toda su familia, sin que ninguno les falte.



Buenas noches.