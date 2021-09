Ricardo Vanegas desiste de queja contra Fernando Villavicencio

Roger Vélez

Con la mediación del primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Fernando Villavicencio (Ind.), dieron por superados sus desencuentros este miércoles 15 de septiembre de 2021.

Un día después de que en el hemiciclo de la Legislatura se evidenciaron contactos entre ambos en el estrado de Saquicela, durante la sesión que terminó con la censura y destitución del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, decidieron estrechar sus manos, entre sonrisas para las cámaras.

Vanegas confirmó su decisión de retirar la queja que presentó en agosto pasado, con la que pretendía que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) suspendiera por un mes a Villavicencio por haber proferido supuestas calumnias en su contra.

“Agradezco la gestión del asambleísta Virgilio Saquicela para que hayamos podido (sic) conversar el asambleísta Villavicencio y yo. A nosotros no nos han elegido para estar confrontando entre asambleístas, hay un compromiso que es mucho más importante, que es luchar contra la corrupción y realizar una fiscalización objetiva y técnica”, dijo Vanegas.

En el juicio político a Freddy Carrión, los asambleístas Villavicencio, Vanegas y Saquicela intercambiaron palabras. Foto: Roger Vélez / EL COMERCIO

Agregó que “ha sido oportuno el juicio político del señor Carrión para poder trabajar con la Comisión de Fiscalización y con el presidente de esta Comisión, el asambleísta Fernando Villavicencio”.

Vanegas apuntó que aceptó las explicaciones de Villavicencio de que no pretendió vincularlo a actos de corrupción, cuando se tramitó la interpelación al excontralor, Pablo Celi, por desvanecimiento de glosas y otras causales. “Somos personas mayores, somos personas de honor”.

Villavicencio también agradeció a Saquicela por la mediación. “Yo lo que he hecho es referirme a un caso, que es el caso del consorcio Oro Negro; pero jamás he mencionado el nombre del legislador Ricardo Vanegas en este proceso y mucho menos lo he acusado de ser un asambleísta vinculado a casos de corrupción”, señaló.

El legislador puntualizó que, por su lado, también desistirá de presentar una acción de protección y otras acciones contra el CAL. “La experiencia que vivimos en el juicio político en contra del Defensor del Pueblo ha demostrado que profesional y políticamente podemos trabajar, y que no tenemos ningún nivel de conflicto personal”, sostuvo.