Así reaccionaron políticos y defensores de derechos a la censura de Freddy Carrión

Redacción Elcomercio.com

La Asamblea resolvió censurar al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Ocurrió después de una extensa jornada de juicio político que terminó con una votación en el pleno con con 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones.

Aunque Pachakutik había anunciado que votarían a favor de la censura, finalmente el partido no logró una postura en bloque.

Quienes sí votaron en bloque fueron el bloque Unes (correísmo). Lo hicieron en contra del pedido de censura. Por otro lado, la Izquierda Democrática (ID), el Partido Social Cristiano (PSC) y la agrupación entre Creo e independientes votaron a favor.

El debate sobre incumplimiento de funciones no solo fue intenso en el Pleno. En redes sociales, las posturas acerca de si Carrión debía seguir siendo o no Defensor estuvieron divididas. Estas son algunas de las reacciones más destacadas.

Movimientos feministas, personajes y colectivos de Derechos Humanos

La activista de derechos humanos Verónica Potes destacó que el informe levantado por la Defensoría del Pueblo sobre el paro de octubre de 2019 no se lo puede atribuir al exdefensor.

“No lo redactó Carrión”, aseguró. “Ni lo redactó la noche en que en abuso del cargo terminó envuelto en un incidente que debe aclarar la justicia penal. No veo por qué mezclar los temas y con eso si´hacerle el juego a los detractores del informe”.

Es una manipulación evidente decir que la responsabilidad que debe enfrentar Carrión invalida el informe de la Comisión de la Verdad sobre Octubre. Es un insulto a la memoria de las víctimas de violencia estatal y al mismo hecho histórico mezclarlo con las acciones de un agresor https://t.co/fLg9JVYj3k — cristina burneo s. 🕯 (@cristinaburneos) September 15, 2021

De “manipulación evidente” calificó la académica y activista feminista Cristina Burneo el hecho de “decir que la responsabilidad que debe enfrentar Carrión invalida el informe de la Comisión de la Verdad sobre Octubre”.

Agregó que “es un insulto a la memoria de las víctimas de violencia estatal y al mismo hecho histórico mezclarlo con las acciones de un agresor”.

María Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso, dijo que la Asamblea tomó una decisión y quedó “del lado correcto de la historia. La Defensoría es una noble institución. Merece autoridades con legitimidad den la defensa de los derechos. El trabajo coordinado entre el Legislativo y ciudadano es positivo”.

Qué importante estar del lado correcto de la historia.

La .@DEFENSORIAEC es una noble Institución, merece autoridades con legitimidad en la defensa de derechos.

El trabajo coordinado entre el legislativo y ciudadano es positivo.

.@yesguamani

.@kriponce pic.twitter.com/Pg46QjmZIC — María Gabriela Alvear (@LibertadAlvear) September 15, 2021

Antonella Calle, quien es activista de Yasunidos y militante feminista, aseguró que el tema no pasa por izquierdas y derechas, sino que es un tema de derechos. “Dice que ‘pedir que Carrión se vaya es servirle a la derecha’. No, no es así. No le servimos a la derecha, ni le servimos al patriarcado”.

Por ahí dicen que “pedir que Carrión se vaya es servirle a la derecha” No, no es así. No le servimos a la derecha, ni le servimos al patriarcado. Somos defensorxs de derechos. No somos como los correistas q “defienden” derechos solo cuando les conviene. — Antonella Calle Avilés (@Ant0Calle) September 14, 2021

Por otra parte, usuarios en redes sociales criticaron un fragmento de la intervención de la asambleísta Nathalie Viteri, al considerarla un irrespeto a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante octubre de 2019.

La asambleísta Nathali Viteri mofandose de las víctimas de octubre, pisoteando sus memorias, que asco de ser humano. pic.twitter.com/xuO7siZ1YD — Daniel Salcan® (@Danielsalcan88) September 15, 2021

Bancadas a favor de la destitución

La asambleísta por Creo Nathalie Arias dijo que el juicio político “fue por su incumplimiento de funciones, en rechazo de su actuación con las mujeres ecuatorianas y para recuperar la institucionalidad de la Defensoría”.

Le dijimos SÍ a la censura y destitución del defensor del Pueblo, Freddy Carrión.



Este juicio político fue por su incumplimiento de funciones, en rechazo de su actuación con las mujeres ecuatorianas y para recuperar la institucionalidad de la @DEFENSORIAEC. pic.twitter.com/FS4uiYXE5x — Nathalie Arias A. 🇪🇨 (@Nathie_Arias) September 15, 2021

El presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio, por otro lado, dijo que “ayer se proclamó el adalid de la lucha contra la corrupción pero nunca ha investigado nada”.

Aseguró que “la verdad sobre el reparto de los hospitales, la catástrofe de la pandemia la escribió la prensa. Carrión fue censurado no solo por usar un carro, sino por falta de probidad”.

#FreddyCarrión ayer se proclamó el adalid de la lucha contra la corrupción pero nunca ha investigado nada. La verdad sobre el reparto de los hospitales, la catástrofe de la pandemia la escribió la prensa. Carrión fue censurado no solo por usar un carro, sino por falta de probidad pic.twitter.com/Q8tuYT0X65 — Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) September 15, 2021

Unes y cercanos

La asambleísta Jhajaira Urresta fue víctima de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía durante el paro de 2019 y por esa razón perdió un ojo. Fue una de las principales defensoras de Carrión en el Pleno.

“Hoy Dios me permite defender de persecución a Freddy Carrión, único funcionario en defender los derechos humanos de octubre de 2019. Los Asambleístas respondemos al Art. 131 de la Constitución del Ecuador. No podemos usurpar funciones fiscales”, dijo la asambleísta a través de Twitter. Más tarde, la legisladora repetiría el mismo argumento en el Pleno.

Hoy Dios me permite defender de "Persecución" a @freddcarrion, Único funcionario en defender los DDHH de #Octubre2019.

Los Asambleístas respondemos al Art. 131 de la Constitución del Ecuador, NO podemos usurpar funciones fiscales.#FreddyCarrion #PerseguidoPolítico@PrisSchettini pic.twitter.com/yVHkKh2Dlf — Jhajaira Urresta DDHH (@EGuzmanurresta) September 14, 2021

El expresidente Rafael Correa también tuvo comentarios con respecto a la cesura. “No conozco al señor Carrión, y fue puesto por Trujillo, pero todo lo que dice es verdad. En Ecuador no hay Estado de derecho y se utiliza la ‘justicia’ para acallar, con la abierta complicidad de la prensa que, como notarán, sólo sigue difamando al ‘correísmo'”.

No conozco al señor Carrión, y fue puesto por Trujillo, pero todo lo que dice es verdad. En Ecuador no hay Estado de derecho y se utiliza la “justicia” para acallar, con la abierta complicidad de la prensa que, como notarán, sólo sigue difamando al “correísmo”. https://t.co/RibsKAOpdL — Rafael Correa (@MashiRafael) September 15, 2021

La asambleísta integrante de la Comisión de Justicia Sofía Espín calificó el juicio político contra el exdefensor como “persecución política”. Esto, aseguró, “por atreverse a acusar a Moreno por delitos de Lesa Humanidad en represión de octubre. Me solidarizo con él y su familia. Nosotros votamos con la coherencia de siempre, ¡no perseguiremos a nadie nunca!”.

Se consumó la persecución política contra Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, por atreverse a acusar a Moreno por delitos de Lesa Humanidad en represión de octubre. Me solidarizo con él y su familia. Nosotros votamos con la coherencia de siempre, ¡no perseguiremos a nadie nunca! pic.twitter.com/adzqfIVIfH — Sofía Espín Reyes (@SofiaEspinRC) September 15, 2021

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y el exministro de Salud, Mauro Falconí, fueron parte de un incidente violento registrado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 16 de mayo, en un condominio del norte de Quito, mientras regía un confinamiento por toque de queda. Una mujer denunció una supuesta agresión sexual.

Al día siguiente, un juez de flagrancia dictó prisión preventiva en contra de Freddy Carrión, por el supuesto delito de abuso sexual. La entidad también dispuso medidas de protección a favor de la víctima.

El juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rojas llamó a Freddy Carrión a juicio y resolvió mantener la medida de prisión preventiva en su contra.