En Ecuador, la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece las condiciones bajo las cuales la visa de un extranjero puede ser revocada.

El artículo 67 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador establece las condiciones para revocar una visa. La visa puede ser revocada si la información en la solicitud es falsa o si el extranjero no realiza las actividades permitidas por su tipo de visa.

Además, la revocatoria se aplica si el extranjero participa en actividades que atenten contra la seguridad del Estado o el orden público. El titular del visado tiene derecho a apelar la decisión ante las autoridades, asegurando el debido proceso legal.

Según el artículo 68 de esta normativa, la autoridad competente está facultada para retirar el permiso de residencia en varios escenarios específicos.

La ley menciona que una visa puede ser revocada si el extranjero incurre en actividades diferentes a las autorizadas por el tipo de visa otorgado. Además, si un extranjero es encontrado culpable de alterar el orden público o la seguridad interna, su visa también puede ser anulada.

Otro motivo para la revocatoria de la visa es la presentación de documentación falsa o con información incorrecta durante el proceso de solicitud. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley o por la autoridad migratoria es una razón adicional para la revocación del permiso.

La revocatoria de la visa debe ser notificada al titular, quien tiene el derecho de recurrir la decisión ante las autoridades competentes. Este proceso de apelación debe seguir el debido proceso legal conforme a la normativa vigente.

La Cancillería de Ecuador revocó la visa de la periodista cubana Alondra Santiago, tras una solicitud del Ministerio del Interior, que la acusa de actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado.

El pasado lunes 24 de junio de 2024, la Cancillería de Ecuador emitió una resolución que revoca la visa de la periodista cubana Alondra Santiago. Esta decisión se basa en documentos presentados por el Ministerio del Interior, los cuales han sido clasificados como secretos.

La resolución de la Cancillería, ubicada en redes sociales por activistas políticos, no especifica cuáles fueron las infracciones cometidas por Santiago que motivaron la revocatoria de su visa.

Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad.

Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería.



Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio.

Esa… https://t.co/R5BCYQorcA pic.twitter.com/g84PmUhVzm