El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador ha emitido una resolución este martes 25 de junio de 2024 contra la ciudadana cubana Alondra Santiago Rodríguez. Ahora procede la deportación.

En el documento oficial, el Viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos Dávalos, explica las razones y el procedimiento para su deportación, citando infracciones graves que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado.

Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad.

Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería.



Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio.

