La legisladora Lucía Jaramillo informó este viernes 21 de febrero de 2025 que presentará ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una nueva denuncia contra Aquiles Alvarez.

Más noticias

Aquiles Alvarez publicó disculpas públicas con mensaje oculto

Aquiles Alvarez publicó en su cuenta de X un texto para dar cumplimiento a la sentencia del TCE, la cual en meses anteriores se negó a cumplir.

En su publicación dirigida a Lucía Jaramillo Zurita, señala que “ni siquiera en los momentos más intensos del debate político se debe perder de vista el respeto y la convivencia democrática”.

Agregó que asume con responsabilidad “el deber de moderar mis expresiones para evitar interpretaciones fuera de contexto”. Y garantiza que sus futuras intervenciones seguirán enmarcadas en el respeto sin renunciar a la franqueza de sus convicciones.

Por último, Aquiles señala: “Me comprometo a abstenerme de emitir comentarios que vulneren derechos o fomenten la violencia política de género“.

Este mensaje ocultaba un acróstico en el que se lee: niña vaga. Y luego escribió: “Galileo Galilei: ‘Y sin embargo, se mueve’. Aquileo Guayaquilei: ‘Y sin embargo, es vaga”.

Lucía Jaramillo dice que la disculpa fue ‘una agresión disfrazada’

Este viernes 21 de febrero, Lucía Jaramillo se pronunció ante las disculpas públicas publicadas ayer por Aquiles Alvarez, en cumplimiento de la sentencia del TCE.

Dio a conocer que presentará una nueva denuncia ante el TCE por el incumplimiento de la sentencia, en contra del Alcalde de Guayaquil.

“El acróstico encubierto no fue una disculpa, es una agresión disfrazada. Es el reflejo del machismo que se cree impune, que pretende ridiculizar y menospreciar a las mujeres con insultos encubiertos”, señaló.

Agregó en su mensaje: “No me van a callar. No me van a intimidar. No voy a permitir que se normalice la violencia con discursos hipócritas y cobardes”.

Por último, agradeció por los mensajes de apoyo.

Presentaré ante el @TCE_Ecuador una nueva denuncia por el incumplimiento de sentencia, en contra del Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.



El acróstico encubierto no fue una disculpa, fue es una agresión disfrazada. Es el reflejo de un machismo que se cree impune, que pretende… pic.twitter.com/Pfhmgi3TVy — Lucia Jaramillo (@Lucia_Jaramillo) February 21, 2025

La denuncia en TCE

La tensión entre ambos se originó luego de que el TCE determinara que los comentarios de Alvarez, llamándola “niña vaga” y “vocera turra’.

Este fallo, que consideró que las expresiones del alcalde menoscaban la dignidad de Jaramillo, impuso varias sanciones en contra de Alvarez. La sentencia incluyó una multa de 9 660 dólares, la eliminación del post en cuestión y la prohibición de futuras referencias a Jaramillo en redes.

Adicionalmente, Alvarez debe publicar disculpas en su cuenta de X y completar un curso de sensibilización contra la violencia de género. Sin embargo, el alcalde rechazó la sanción, sosteniendo que sus palabras solo reflejaban la “verdad”. También expresó su disposición a enfrentar una destitución antes que ofrecer disculpas.