Leonidas Iza: ‘Estado de excepción está configurado en combatir las movilizaciones’

Diana Serrano (I)

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, señaló que el estado de excepción, declarado por el presidente Guillermo Lasso, tiene otras finalidades más allá de la seguridad.

En entrevista con radio Sonorama este martes 19 de octubre del 2021, el dirigente está configurado en combatir las movilizaciones, anunciadas este mes, entre ellas las de la Conaie, del próximo 26 de octubre.

Además, agregó que la medida tiene pretensiones políticas y legales. “Como en este momento no pasó la Ley de Creación de Oportunidades, la Constitución faculta únicamente en estado de excepción que pueda mandar más de una norma de carácter de urgente a la Asamblea”, manifestó.

En cadena nacional el presidente Lasso decretó este 18 de octubre el “estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días”.

Pese a ello, Iza señaló que su organización se ratifica en las movilizaciones. “Hemos dado el tiempo suficiente al Gobierno para que combata la galopante crisis económica que estamos atravesando”. Según el dirigente, la gente está indignada y por eso es necesario movilizarse.

Agregó que la Conaie no retomará el diálogo con el Ejecutivo mientras no se acoja su pedido de congelación de precios del combustible. “Hemos cedido tanto… El diálogo es para obtener resultados y no para utilizar políticamente al país”, dijo.

Este viernes, según contó Iza, la Conaie tendrá una reunión para seguir analizando las medidas de fuerza.