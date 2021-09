Unes no apoyará la Proforma 2021 enviada a la Asamblea

Daniel Romero

El correísmo tampoco apoyará la Proforma Presupuestaria 2021 enviada por el Gobierno Nacional. Este domingo 9 de septiembre del 2021, la bancada de Unión por la Esperanza (Unes) emitió un comunicado en el que señala que rechaza la propuesta que está en trámite en la Asamblea Nacional.

Esa tienda política mencionó que no aprobará “un presupuesto que da la espalda al pueblo”. Argumenta que la Proforma carece de horizonte y no atiende las necesidades ciudadanas.

Entre los reparos, se argumenta que no tiene un Plan Nacional de Desarrollo, la educación y salud reciben menos recursos y que los fondos para educación superior no permiten abrir nuevos cupos ni ampliar las becas en universidades cofinanciadas.

🟧 COMUNICADO | No aprobaremos un Presupuesto General del Estado que da la espalda al pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/TcLHgZusTL — Bancada Unión por la Esperanza – UNES (@BancadaUNESec) September 5, 2021

Además, Unes critica el que no haya una programación para pagar al IESS y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Según esa organización política, hay inconsistencias en datos como inflación y precio del petróleo.

Finalmente, el correísmo dice que el documento aprobado el viernes pasado en la Comisión de Régimen Económico no fue conocido ni debatido por dicha mesa legislativa.

Así, Unes se suma al Partido Social Cristiano (PSC) que también anunció que no apoyará la Proforma. “La bancada del PSC y aliados no está de acuerdo con los conceptos y metas del presupuesto y de la Proforma cuatrianual por lo que no aprobará los mismos en el Pleno”, señaló en un comunicado difundido ayer.

Otro movimiento que ha anunciado que no apoyará lo enviado por el Gobierno Nacional es Pachakutik. Así lo anunció Marlon Santi, coordinador de ese movimiento, el 1 de septiembre pasado.