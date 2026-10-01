Lavinia Valbonesi publica foto de Daniel Noboa junto a Donald Trump

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, publicó este jueves 1 de octubre de 2026 una fotografía junto al presidente Daniel Noboa y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. La imagen apareció en sus cuentas de Facebook e Instagram días después de la participación del gobernante ecuatoriano en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Foto muestra a Daniel Noboa y Donald Trump junto a Lavinia Valbonesi

La publicación de Valbonesi contiene únicamente la fotografía y dos emojis, uno con la bandera de Ecuador y otro con la de Estados Unidos.

En la imagen, Noboa aparece junto a Trump y Valbonesi. Los dos mandatarios sonríen y levantan el pulgar de la mano derecha. Al fondo se observan dos banderas de Estados Unidos.

La publicación no precisa la fecha, el lugar ni las circunstancias en las que ocurrió el encuentro.

Hasta las 14:00 de este jueves 1 de octubre tampoco trascendió información oficial del Gobierno ecuatoriano sobre una reunión entre ambos presidentes.

Agenda de Daniel Noboa en Estados Unidos no incluyó una cita con Trump

Noboa estuvo en Estados Unidos en septiembre de 2026 por el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La agenda oficial de ese viaje no incluyó actividades con Trump.

El 22 de septiembre, Noboa asistió a la inauguración del debate general en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. Trump también participó en esa jornada y pronunció su discurso ante la Asamblea General.

Un día después, el 23 de septiembre, Noboa intervino ante el pleno y centró parte de su discurso en la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

Noboa propuso cooperación internacional contra el crimen organizado

Durante su intervención ante Naciones Unidas, el Presidente planteó tres acciones frente al crimen organizado transnacional.

La primera consiste en crear un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos. La segunda plantea una plataforma permanente para el intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera.

Como tercer punto, Noboa pidió incorporar al crimen organizado transnacional entre las prioridades de prevención de conflictos de la iniciativa ONU80.

El mandatario también sostuvo que la cooperación internacional debe partir de una solicitud de los Estados y respetar la soberanía de cada país.

Estados Unidos habló de cooperación con Ecuador

Dos días después del discurso de Noboa, Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, habló sobre el alcance de la cooperación estadounidense contra el narcotráfico.

Molano señaló el 25 de septiembre que las acciones de Estados Unidos en territorio ecuatoriano dependerán de los pedidos y límites que determine el Gobierno de Ecuador.

La portavoz mencionó como áreas de cooperación el intercambio de inteligencia e información, las capacitaciones, los entrenamientos, las operaciones conjuntas y el acceso a tecnología y equipos.

Estas declaraciones ocurrieron después de un operativo del 24 de septiembre contra una red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación. En esa acción participaron uniformados del Comando Sur y agentes ecuatorianos.

Fotografía de Noboa y Trump; preguntas frecuentes