Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Daniel Noboa se reunió con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, este miércoles 23 de septiembre de 2026, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario ucraniano se refirió al encuentro en sus redes sociales.

La reunión entre Daniel Noboa y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó sobre la reunión que mantuvo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

“Me reuní con el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Espero que podamos continuar nuestro diálogo bilateral con mayor detalle”, dijo el mandatario ucraniano.

Zelenski agregó que: “Ucrania tiene mucho que ofrecer a los países latinoamericanos que nos apoyan – en seguridad y otras áreas”.

Otras reuniones bilaterales de Daniel Noboa en Naciones Unidas

Durante su estadía en Nueva York, para asistir a la 81 Asamblea General de la ONU, Daniel Noboa ha mantenido reuniones con otros presidentes y líderes mundiales.

Entre estos está Antonio Guterres, secretario general de la ONU, con quien dialogó sobre la cooperación multilateral y los desafíos de la seguridad que enfrenta Ecuador.

Además, con los presidentes latinoamericanos Javier Milei, Santiago Peña, Keiko Fujimori y José Antonio Kast participó en el encuentro regional de jefes de Estado y líderes del Escudo de las Américas.

Antes, Noboa tuvo un encuentro con Kristi Noem, enviada especial para América Latina del Escudo de las Américas.

Daniel Noboa hizo tres propuestas en Naciones Unidas

Daniel Noboa planteó este miércoles 23 de septiembre de 2026, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, tres acciones para enfrentar al crimen organizado transnacional. La propuesta de Ecuador incluye el rastreo y congelamiento de recursos ilícitos, el intercambio permanente de información y la incorporación de esta amenaza entre las prioridades de prevención de conflictos de la organización.

Durante su intervención, el Mandatario sostuvo que la cooperación internacional debe responder al alcance de las redes delictivas, cuyas operaciones atraviesan fronteras. Señaló que esa asistencia debe partir de una solicitud de los Estados, respetar su soberanía y ofrecer resultados medibles.

Las tres propuestas de Ecuador contra el crimen organizado presentadas por Daniel Noboa

Daniel Noboa planteó este miércoles 23 de septiembre de 2026, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, tres acciones para enfrentar al crimen organizado transnacional. La propuesta de Ecuador incluye el rastreo y congelamiento de recursos ilícitos, el intercambio permanente de información y la incorporación de esta amenaza entre las prioridades de prevención de conflictos de la organización.

La primera iniciativa consiste en crear un mecanismo internacional, dentro de las Naciones Unidas, para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos del crimen organizado transnacional. Noboa explicó que cortar el financiamiento de estas estructuras requiere actuar en los países por los que circulan sus recursos.

La segunda propuesta es establecer una plataforma permanente de intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. Según el presidente, esta herramienta permitiría anticiparse a las operaciones criminales.

Como tercer punto, pidió que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como una prioridad de prevención de conflictos. También planteó que la organización cuente con capacidad para apoyar a los Estados que soliciten asistencia.

Noboa manifestó que Ecuador está dispuesto a impulsar estas propuestas con otros países que decidan sumarse.

I met with President of Ecuador @DanielNoboaOk at the UN. I hope we can continue our bilateral dialogue in greater detail. Ukraine has a lot to offer Latin American countries that support us – in security and other areas. pic.twitter.com/MYMVv7W8H0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2026

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