Daniel Noboa informa que alias ‘Charlie’ fue abatido en una operación con el Comando Sur

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este miércoles 23 de septiembre de 2026 que las Fuerzas Armadas (FF.AA.), en cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos, ejecutaron una operación en la que fue abatido un objetivo militar identificado con el alias de ‘Charlie’. Más tarde, el ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo, detalló los nexos que el sujeto tenía con el crimen organizado nacional e internacional.

¿Quién era alias ‘Charlie’, según Daniel Noboa y Gian Carlo Loffredo?

Alias ‘Charlie’ era un operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico, según la publicación de Daniel Noboa.

Noboa señaló que la operación estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en cooperación con el Comando Sur.

La publicación no incluye información adicional sobre la estructura criminal a la que presuntamente pertenecía ‘Charlie’ ni sobre las actividades específicas que se le atribuían.

El mandatario difundió la noticia a través de su cuenta de X, sin detallar el lugar en el que se desarrolló el operativo ni cuándo ocurrió.

Noboa afirma que la operación trasciende las fronteras

El Presidente vinculó el operativo con la lucha contra las redes internacionales de narcotráfico y sostuvo que las acciones de seguridad no se limitan al territorio ecuatoriano.

“Esta batalla no termina en nuestras fronteras”, señaló Noboa en su publicación.

Hasta el momento, la información difundida por el mandatario no precisa el número de personas detenidas o abatidas durante la operación, los indicios decomisados ni otros detalles sobre el procedimiento.

Las imágenes difundidas por el Presidente dan cuenta de tres hombres abatidos.

La publicación de Noboa se realizó mientras el mandatario cumple actividades oficiales en Nueva York, donde este miércoles intervino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde propuso acciones contra el crimen organizado.

Alias ‘Charlie’, Objetivo de Alto Valor, integrante de Los Choneros y sus nexos con los carteles de México

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, señaló que alias ‘Charlie’ era un terrorista catalogado como uno de los objetivos militares de más alto valor. Fue abatido con dos miembros de su seguridad.

Loffredo indicó que alias ‘Charlie’ pertenecía a Los Choneros y al Frente Oliver Sinisterra de Colombia. Además, tenía nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación de México.

“Su misión principal era la de sembrar terror en nuestro país (…) Lo dijimos, la cárcel o el infierno, y este no llegó a la cárcel”, agregó.

🚨 CABECILLA DE LOS CHONEROS ABATIDO 🚨@FFAAECUADOR dieron de baja a uno de los objetivos criminales de más alto valor en Ecuador.



La Cárcel o infierno: este no llegó a la cárcel. pic.twitter.com/10ef5z0cix — Gian Carlo Loffredo (@GianCarLoffredo) September 23, 2026

Alias ‘Charlie’ abatido por Fuerzas Armadas de Ecuador y el Comando Sur de Estados Unidos; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién era alias ‘Charlie’ según el Gobierno de Ecuador?

Según el presidente Daniel Noboa, alias ‘Charlie’ era un operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico. El mandatario informó que fue abatido durante una operación ejecutada por las Fuerzas Armadas de Ecuador con cooperación del Comando Sur de Estados Unidos.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que ‘Charlie’ era considerado un objetivo militar de alto valor y que pertenecía a Los Choneros y al Frente Oliver Sinisterra de Colombia.

❓ ¿Qué vínculos tenía alias ‘Charlie’ con organizaciones del crimen organizado?

Gian Carlo Loffredo afirmó que alias ‘Charlie’ pertenecía a Los Choneros y al Frente Oliver Sinisterra, una estructura señalada como vinculada a Colombia.

El ministro también aseguró que el sujeto mantenía nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación de México. Estas vinculaciones corresponden a la información difundida por el Gobierno sobre el operativo.

❓ ¿Cómo fue abatido alias ‘Charlie’ en Ecuador?

Según el Gobierno, alias ‘Charlie’ fue abatido durante una operación ejecutada por las Fuerzas Armadas ecuatorianas en cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos.

Loffredo indicó posteriormente que el sujeto fue abatido junto con dos integrantes de su seguridad. Las imágenes difundidas por Noboa muestran a tres hombres abatidos, aunque la información oficial disponible no detalla el lugar exacto ni la fecha del operativo.

❓ ¿Qué dijo Daniel Noboa sobre la operación contra alias ‘Charlie’?

Noboa informó que la operación forma parte de las acciones contra las redes internacionales de narcotráfico y sostuvo que la lucha contra estas estructuras trasciende las fronteras de Ecuador.

El Presidente difundió la información mientras se encontraba en Nueva York, donde participó en actividades oficiales y habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre acciones contra el crimen organizado.

❓ ¿Qué información todavía no se conoce sobre el operativo contra alias ‘Charlie’?

La información difundida por el Gobierno no precisa dónde ocurrió la operación ni cuándo fue ejecutada. Tampoco se han detallado todos los indicios que habrían sido decomisados durante el procedimiento.

Además, inicialmente no se informó el número total de personas detenidas o abatidas. Posteriormente, el ministro de Defensa señaló que alias ‘Charlie’ fue abatido junto con dos miembros de su seguridad.

Te recomendamos