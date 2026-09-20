Los alias ‘Negro Félix’ de Los Choneros y ‘La Muerte’ de Los Lobos fueron capturados

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Los añias ‘Negro Félix’ del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Choneros y ‘La Muerte’ de Los Lobos fueron capturados por los militares, según reportaron el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) este domingo 20 de septiembre de 2026.

Las capturas de los alias ‘Negro Félix’ de Los Choneros y ‘La Muerte’ de Los Lobos

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) capturaron a los alias ‘Negro Félix’ de Los Choneros y ‘La Muerte’ de Los Lobos.

Captura de alias ‘Negro Félix’

Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, aprehendieron en Machala a alias ‘Negro Félix’.

Este hombre sería un objetivo de alto valor y considerado líder de Los Choneros, en El Oro.

Se decomisaron municiones, explosivos y sustancias de control sujetas a fiscalización, en el operativo de captura.

#ElOro | Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, aprehendieron en Machala a alias “Negro Félix”, sería un objetivo de alto valor y considerado líder de "Los Choneros" en El Oro. Se decomisaron municiones, explosivos y SCSF.#FFAAContigo #EcuadorUnaSolaFuerza pic.twitter.com/uUBZQ3C749 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 20, 2026

Captura de alias ‘La Muerte’

Hermes R. Ponce F., alias ‘La Muerte’, fue aprehendido durante una operación militar ejecutada en el sector Corona 2, en el cantón Naranjal, provincia del Guayas.

De acuerdo con información de Inteligencia Militar, el hombre, de nacionalidad venezolana, sería un presunto integrante del GAO Los Lobos y estaría relacionado con actividades ilícitas en ese cantón.

Allanamiento en Naranjal

La operación se realizó luego de que Inteligencia Militar recibiera información sobre la presunta presencia de un integrante de esta estructura delictiva en el sector.

Durante el procedimiento se allanó un inmueble y se realizó la explotación de información de un teléfono celular. En el dispositivo se encontraron varios videos que mostrarían a personas cavando un hueco y, posteriormente, agrediendo y desmembrando a una víctima para luego enterrarla en las inmediaciones de una zona bananera.

El material encontrado constituye un indicio y será puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades deberán determinar el contexto de las imágenes, así como la posible responsabilidad de las personas que aparecen en el material.

¿De qué delitos estaría relacionado alias ‘La Muerte’?

Según la información de Inteligencia Militar, Ponce sería un presunto brazo armado de Los Lobos en Naranjal.

La misma fuente señala que estaría relacionado con actividades ilícitas como secuestro, sicariato, extorsión, asesinato e intimidación.

La información sobre estas posibles vinculaciones deberá ser investigada por las autoridades competentes, que determinarán las responsabilidades que correspondan conforme avance el proceso.