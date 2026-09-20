Los alias ‘Negro Félix’ de Los Choneros y ‘La Muerte’ de Los Lobos fueron capturados

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Los añias ‘Negro Félix’ del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Choneros y ‘La Muerte’ de Los Lobos fueron capturados por los militares, según reportaron el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) este domingo 20 de septiembre de 2026.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) capturaron a los alias ‘Negro Félix’ de Los Choneros y ‘La Muerte’ de Los Lobos.
Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, aprehendieron en Machala a alias ‘Negro Félix’.
Este hombre sería un objetivo de alto valor y considerado líder de Los Choneros, en El Oro.
Se decomisaron municiones, explosivos y sustancias de control sujetas a fiscalización, en el operativo de captura.
#ElOro | Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, aprehendieron en Machala a alias “Negro Félix”, sería un objetivo de alto valor y considerado líder de "Los Choneros" en El Oro. Se decomisaron municiones, explosivos y SCSF.#FFAAContigo #EcuadorUnaSolaFuerza pic.twitter.com/uUBZQ3C749— Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 20, 2026
Hermes R. Ponce F., alias ‘La Muerte’, fue aprehendido durante una operación militar ejecutada en el sector Corona 2, en el cantón Naranjal, provincia del Guayas.
De acuerdo con información de Inteligencia Militar, el hombre, de nacionalidad venezolana, sería un presunto integrante del GAO Los Lobos y estaría relacionado con actividades ilícitas en ese cantón.
La operación se realizó luego de que Inteligencia Militar recibiera información sobre la presunta presencia de un integrante de esta estructura delictiva en el sector.
Durante el procedimiento se allanó un inmueble y se realizó la explotación de información de un teléfono celular. En el dispositivo se encontraron varios videos que mostrarían a personas cavando un hueco y, posteriormente, agrediendo y desmembrando a una víctima para luego enterrarla en las inmediaciones de una zona bananera.
El material encontrado constituye un indicio y será puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
Las autoridades deberán determinar el contexto de las imágenes, así como la posible responsabilidad de las personas que aparecen en el material.
Según la información de Inteligencia Militar, Ponce sería un presunto brazo armado de Los Lobos en Naranjal.
La misma fuente señala que estaría relacionado con actividades ilícitas como secuestro, sicariato, extorsión, asesinato e intimidación.
La información sobre estas posibles vinculaciones deberá ser investigada por las autoridades competentes, que determinarán las responsabilidades que correspondan conforme avance el proceso.
𝑭𝒖𝒆 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒍𝒊𝒂𝒔 “𝑳𝒂 𝑴𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆”, 𝒔𝒆𝒏̃𝒂𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 “𝑳𝒐𝒔 𝑳𝒐𝒃𝒐𝒔”, 𝒆𝒏 𝑵𝒂𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂𝒍.— Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 20, 2026
Hermes R. Ponce F., alias “La Muerte”, de nacionalidad venezolana, fue aprehendido… pic.twitter.com/TwH2QsbtyX