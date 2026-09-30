Daniel Noboa adelanta el pago del décimo tercer sueldo para noviembre de 2026

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa anunció que el décimo tercer sueldo de los trabajadores del sector público se entregará este año el 16 de noviembre. El Mandatario informó la medida este miércoles 30 de septiembre y señaló que conoce el impacto que este ingreso tiene en los hogares ecuatorianos.

Noboa también invitó al sector privado a sumarse a esta decisión. El Presidente reconoció que no se trata de una decisión fácil, pero destacó la importancia que tiene para miles de familias. Según su mensaje, el país debe avanzar de manera conjunta, con visión y empatía.

El décimo tercer sueldo se pagará el 16 de noviembre

El décimo tercer sueldo corresponde a la doceava parte de la remuneración anual que recibe un trabajador. Para calcular este beneficio se toma en cuenta lo recibido entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso.

Con este mecanismo se determina el valor que corresponde a cada trabajador. El monto depende de las remuneraciones recibidas durante ese período. Así, el beneficio considera los ingresos acumulados dentro del año establecido para su cálculo.

Noboa anunció que este año los trabajadores del sector público recibirán ese pago el 16 de noviembre. El Mandatario presentó la medida como una decisión que busca considerar la situación de los hogares ecuatorianos.

En su anuncio, el Presidente reconoció que tomar esta decisión no resulta sencillo. Sin embargo, señaló que conoce lo que representa este ingreso para miles de familias del país.

El décimo tercer sueldo constituye, de esta manera, un ingreso adicional para los trabajadores que cumplen con las condiciones establecidas para recibirlo. Normalmente, este pago se recibe hasta el 24 de diciembre de cada año, por lo que el anuncio adelanta 38 días el cobro del también llamado ‘bono de Navidad’ pues en muchos casos su gasto se deriva a las compras navideñas.

En 2025, Noboa también adelantó el pago del décimo tercer sueldo para el 14 de noviembre y señaló que se trataba de un incentivo para impulsar las ventas en el Viernes Negro.

Este año, el décimo tercer sueldo se entregará el 16 de noviembre para quienes trabajan en el sector público. No es una decisión fácil, pero sé lo que significa para miles de hogares ecuatorianos.



Al sector privado lo invitamos a sumarse. Las familias ecuatorianas se lo van a… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 30, 2026

¿Cómo se paga el décimo tercer sueldo en Ecuador?

El tiempo de trabajo también influye en el valor que recibirá un empleado. Cuando una persona lleva menos de un año en su puesto, no recibe el beneficio correspondiente a un período completo.

En esos casos, el trabajador recibe un monto proporcional al tiempo que laboró. Es decir, el cálculo considera el período efectivamente trabajado para determinar el valor que le corresponde.

La medida anunciada establece el 16 de noviembre como la fecha en la que los trabajadores del sector público recibirán este año el décimo tercer sueldo. Para quienes hayan trabajado menos de un año, el pago deberá corresponder de manera proporcional al tiempo laborado.

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