Noboa ejecuta tres cambios de gabinete en el ministerio de Trabajo, IESS y el embajada en Perú

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La estructura de la administración pública central experimentó una reconfiguración administrativa tras la suscripción de tres instrumentos de Estado emitidos desde el Palacio de Gobierno este lunes 28 de septiembre de 2026. A través de estas disposiciones normativas, el presidente Daniel Noboa oficializó tres cambios de gabinete, designando a nuevos titulares en el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano, la representación gubernamental ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la conducción de la sede diplomática ecuatoriana en territorio peruano.

Alcance institucional de los cambios de gabinete

Mediante los Decretos Ejecutivos 510, 511 y 512, suscritos en Quito, la Función Ejecutiva aplicó relevos estratégicos que inciden directamente en las áreas laborales, previsionales y de relaciones exteriores.

Estas modificaciones actualizan las estructuras vigentes y formalizan la rotación de funcionarios de confianza entre ministerios y entidades de la seguridad social del país, en el marco de los cambios de gabinete gubernamentales de las últimas horas.

Nuevo liderazgo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano

A través del Decreto Ejecutivo No. 510, el mandatario dio por terminadas las funciones de Cynthia Natalie Gellibert Mora como titular de esa cartera de Estado y agradeció sus servicios prestados, consolidando uno de los cambios de gabinete.

En su lugar, designó a Diana Paulina Ramírez Villacís como la nueva Ministra del Trabajo y Desarrollo Humano. Este ministerio agrupa actualmente las funciones derivadas del Decreto Ejecutivo 427 del 18 de junio de 2026, el cual determinó la fusión por absorción del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades en la estructura del Ministerio del Trabajo, adoptando su actual denominación institucional, cambios que se dieron a conocer en una nota periodística publicada en este Medio el pasado 8 de junio.

Relevo en el Consejo Directivo del Seguro Social

El ajuste en las áreas sociales se concretó mediante el Decreto Ejecutivo No. 511, instrumento con el cual se dio por terminada la designación de Bernardo Antonio Cordovez Cereceda como delegado gubernamental ante el Consejo Directivo del IESS.

En su reemplazo, el presidente nombró a la economista Cynthia Natalie Gellibert Mora como representante de la Función Ejecutiva ante dicho cuerpo colegiado, cargo que por mandato del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social asume la presidencia de la institución.

La postulación de Gellibert contó previamente con la calificación de habilidad legal emitida por la Superintendencia de Bancos a través de la Resolución SB-INJ-2026-3201 del 28 de septiembre de 2026.

Medidas de seguridad de la Casa Militar para Gellibert

El Decreto 511 también incluyó disposiciones específicas en materia de resguardo personal. En su articulado, el documento ordena a la Casa Militar Presidencial elaborar un informe técnico de riesgo para evaluar la necesidad de asignar esquema de protección a Cynthia Gellibert en sus nuevas funciones como delegada ante el IESS.

En caso de que el análisis confirme niveles de vulnerabilidad, la dependencia militar implementará las medidas de seguridad correspondientes conforme a la normativa de la Presidencia.

Nuevo embajador de Ecuador ante el Gobierno de Perú

Finalmente, el Decreto Ejecutivo No. 512 extendió estos cambios de gabinete al servicio exterior al dar por concluidas las funciones del embajador Galo Andrés Yépez Holguín en la sede diplomática en Lima, cargo que desempeñaba desde agosto de 2021.

En su lugar, el Ejecutivo designó a Roberto Augusto Izurieta Canova como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ecuador ante la República del Perú, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país otorgara el beneplácito de estilo mediante Nota RE (PRO) No. 6/156 del 22 de septiembre de 2026.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Quién asumió el Ministerio del Trabajo tras los cambios de gabinete de septiembre de 2026?

Diana Paulina Ramírez Villacís.

Fue designada mediante el Decreto Ejecutivo No. 510, reemplazando a Cynthia Natalie Gellibert Mora en la conducción de la cartera de Trabajo y Desarrollo Humano.

❓ ¿Quién preside ahora el Consejo Directivo del IESS por delegación del Ejecutivo?

Cynthia Natalie Gellibert Mora.

El Decreto Ejecutivo No. 511 la nombró delegada de la Función Ejecutiva, cargo que preside el Consejo Directivo del IESS, tras el cese de Bernardo Antonio Cordovez.

❓ ¿Qué entidad financiera habilitó legalmente a la nueva delegada ante el IESS?

La Superintendencia de Bancos.

El organismo emitió la Resolución No. SB-INJ-2026-3201 del 28 de septiembre de 2026 calificando la idoneidad y habilidad legal de Gellibert para ocupar la vocalía.

❓ ¿Quién fue designado nuevo embajador extraordinario de Ecuador ante el Gobierno de Perú?

Roberto Augusto Izurieta Canova.

El nombramiento se expidió en el Decreto Ejecutivo No. 512 tras recibir el beneplácito del Gobierno peruano, relevando al diplomático Galo Andrés Yépez.

❓ ¿Qué disposición de protección personal incluyó el Ejecutivo para la delegada ante el IESS?

Dispuso a la Casa Militar Presidencial elaborar un informe técnico de riesgo.

Dicha unidad militar evaluará si Cynthia Gellibert requiere medidas de seguridad y protección específicas para el ejercicio de sus nuevas responsabilidades.

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