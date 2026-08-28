Daniel Noboa anuncia venta de activos del IESS para generar liquidez

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este viernes 28 de agosto de 2026 que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene cerca de 2 000 millones de dólares en activos que considera “ociosos“. Según el mandatario, esos bienes corresponden principalmente a inmuebles y su venta permitiría generar liquidez para sostener el funcionamiento de la seguridad social.

Noboa explicó que ya ordenó al delegado del Ejecutivo ante el IESS vender todos los activos. El presidente cuestionó que la institución mantenga edificios, terrenos y macrolotes mientras enfrenta necesidades relacionadas con la atención de salud de afiliados y jubilados y el pago de pensiones.

Noboa dice que la venta debe preceder a una reforma del IESS

Durante una entrevista con radio Centro Digital, Noboa sostuvo que el IESS debe obtener primero liquidez mediante la venta de sus bienes antes de avanzar con cualquier reforma. El mandatario señaló que esa operación permitiría generar alrededor de 2 000 millones de dólares en recursos.

“Antes de cualquier reforma del IESS debemos generar 2 000 millones de dólares en liquidez en venta de activos”, afirmó. Noboa agregó que esos recursos ayudarían a superar el “bache” financiero y sostener un proceso de mayor generación de empleo.

El presidente también cuestionó la resistencia interna a la venta de los bienes. Según Noboa, existe una “mafia ahí adentro que no quiere que se venda ni un terrenito, ni una oficina, ni un edificio”.

Noboa insistió en que el IESS debe desprenderse de sus activos si necesita generar recursos. “Si tenemos que vender los activos para generar caja y sostener este proceso, hay que hacerlo”, afirmó.

El IESS tiene 1 387 predios en las 24 provincias

El mandatario también recordó que el Banco del IESS entrega créditos hipotecarios con una tasa de 2,99 %, que calificó como la más baja del mercado.

Según el portal Primicias, el catastro de bienes del IESS registraba 1 387 predios hasta el 19 de marzo de 2026. Las propiedades se distribuyen en las 24 provincias de Ecuador y se clasifican según los distintos seguros especializados.

Entre esos seguros constan el Seguro Social Campesino y el seguro de pensiones. Ambos concentran la mayor cantidad de propiedades registradas a nombre del IESS.

Noboa sostiene que la venta de estos activos puede generar los recursos que, a su criterio, necesita la seguridad social para afrontar sus obligaciones y mantener el proceso de generación de empleo.

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