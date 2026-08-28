Daniel Noboa habla sobre la muerte de Sensi-Contugi y el futuro del Centro de Inteligencia

El presidente Daniel Noboa habló la mañana de este viernes 28 de agosto sobre los aspectos importantes de Ecuador durante su gobierno.

En una entrevista con Radio Centro, Noboa se refirió a la muerte del secretario de Inteligencia, Michelle Sensi-Contugi y lo calificó como “un momento muy duro”. Agregó que “las tragedias no nos definen, qué hacemos con el dolor luego de las tragedias es lo que nos define” y mostró su interés por darles esa enseñanza a los hijos de Sensi-Contugi.

Además, señaló que la estructura se mantendrá igual en el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, solo que con otra persona al frente, que es Daniel Correia, como te explica otra publicación de este medio. Destacó que este Centro de Inteligencia es el que ha ayudado a criminales como alias ‘Fito’ y recalcó que no es un ‘troll center’, sino que está encargado de detectar amenazas al país y anticipándose a ella: “Correa sí lo usaba como un ‘troll center’ y como una herramienta de persecución. Nosotros lo usamos como una herramienta para ayudar a la gente. ¿Y cómo se ayuda a la gente? Anticipando este tipo de amenazas”.

La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, comentó que Sensi-Contugi fue un hombre que ejerció con valentía su cargo y es la que se exige a los demás funcionarios del Gobierno.

Seguridad en la frontera con Colombia

Daniel Noboa recalcó que por primera vez hay una estrategia regional para combatir al crimen organizado en la frontera con el presidente Abelardo de la Espriella.

El presidente volvió a hablar de que en Ecuador no se hace persecución política sino que se ataca estructuras criminales. Resaltó que no es culpa del Gobierno si políticos deciden participar en actividades ilícitas.

En cuanto a la Ley Antimafias, el Presidente recalcó que el despliegue de fuerzas del orden en las calles trata de contrarrestar a más de 80 000 miembros de los grupos armados.

Viaje a China

Noboa habló de los resultados de su viaje por China y Singapur y destacó que Singapur está interesado en desarrollo minero y energía renovable. Habló de que varias empresas están interesadas en trabajar en el país.

Con China, habló de que se estableció una posición de apertura con el comercio internacional pero siempre respetando las leyes. También se solicitó que haya un incremento de generación eléctrica de las empresas mineras chinas y asegurarse de que no se use mercurio en las extracciones.

También se abrió la puerta para exportar aguacate y arándanos a China, por ejemplo. Destacó que “ninguno de estos viajes es de paseo y peor aún en momentos de dolor”.

Se refirió también a que Guayaquil y Shanghái se establecieron como ciudades espejo para aprender de lo que allá se ha logrado, pues ambas son las puertas del comercio en sus países.

Economía

El Primer Mandatario destacó que el Riesgo País y la inflación han bajado en Ecuador y que en todos los ámbitos hay temas macros, micros y la percepción. Destacó que todas las semanas hacen encuestas en las que se ve que el 25% dice está bien y el 75% dice que está mal.

Noboa destacó el aumento en ventas y que la parte más pobre aprovecha lo que no tiene IVA, transporte, comida y salud.

Señaló que lo primero es impulsar las ventas para crear más empleo y Ecuador está en la primera etapa, en la que las ventas se han impulsado. Ahora vendrá la generación de empleo porque las empresas necesitarán más personal debido a la demanda.

Además, señaló que se necesita volver más competitivo al país para poder generar más empleo y destacó el programa Jóvenes en Acción, que no solo da empleo sino que inyecta liquidez y fomenta el consumo interno.

Noboa también resaltó el Crédito Violeta y los bonos de emprendimiento para jóvenes emprendedores y explicó que todo ese dinero va a los negocios micro e impulsan el consumo.

Irene Vélez explicó que el Crédito Violeta es el que más rápido retorna, es decir que las mujeres son las que más rápido pagan los créditos.

Inversión privada

Daniel Noboa aclaró que se necesita de la inversión privada en energía y para ello, el Gobierno ha simplificado los procesos. Para ello, el Gobierno ha entregado licencias que podrán entregar más de 700 megas en energías el próximo año.

Destacó empresas privadas que consumen mucha energía pero que ha invertido millones de dólares en generación de energía.

Corrupción en Salud

Noboa señaló que las estructuras de corrupción en los hospitales son muy grandes y se trabaja en detectar todos los frentes.

En cuanto a la crisis del IESS, destacó que se dio la orden de que se vendan los “activos ociosos” para recuperar dinero para los afiliados. Dijo que antes de una reforma al IESS se debe recuperar dinero con la venta de los activos para poder generar una caja para gastos y también empleo.

Por otro lado, se inició el plan piloto de teletriaje, que consiste en telemedicina desde las instalaciones del IESS para poder descongestionar la demanda de citas médicas y que los pacientes sean atendidos vía telemática.

Elecciones y Luisa González

El Primer Mandatario dijo que no es culpa del Gobierno que ciertos movimientos políticos tengan financiamiento de narcos, Venezuela o de estructuras criminales. “No es culpa del Gobierno que una candidata, que dice tener experiencia en política, se inscriba en el único partido que le exige estar dos años siendo miembro adherente”.

Continuó: “Tenía para escoger esa candidata, que le gané dos veces yo en las elecciones, cualquier partido, cualquier movimiento provincial; escoge el único que le impedía, por el mismo reglamento interno, que es Pachakutik, eso ya no es culpa del Gobierno, es culpa de la estupidez de ella”.

Ante las críticas sobre que el Gobierno tiene injerencia en lo electoral, Noboa señaló que hay 230 organizaciones políticas, hay más de 15 partidos y movimientos nacionales y más de 40 movimientos locales, provinciales o cantonales. Según Noboa, “vivimos en el extremo de la posibilidad de participar, en el otro lado; es completamente lo opuesto de lo que tratan de posicionar como autoritarismo o dictadura”.

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