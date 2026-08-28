Daniel Correia se encargará del Centro de Inteligencia, tras muerte de Michele Sensi-Contugi

Daniel Correia fue ratificado como la persona que estará a cargo del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador (CNI), tras la muerte de Michele Sensi-Contugi en un accidente áreo el pasado 19 de agosto de 2026. Así lo anunció el presidente Daniel Noboa, la mañana de este 28 de agosto de 2026 durante una entrevista radial.

Luego de la campaña electoral se definirá

Noboa indicó que Daniel Correia estará cargo del CNI hasta que termine la campaña electoral para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre de 2026. Luego de aquello se definirá si Correia sigue delante de la institución o se asigna a otra persona.

“La estructura se va a mantener exactamente y ahora estará encargado Daniel Correia y de allí trabajaremos hasta que se termine la campaña electoral y después tomaremos una decisión definitiva”, explicó en una entrevista para Radio Centro.

El CNI “no es un troll center”

Daniel Noboa aclaró además que el trabajo del CNI no consiste en un trabajo de persecución, y negó que se tratara de un troll center. En su lugar, enfatizó que gracias al trabajo del CNI se ha logrado capturar a objetivos de las fuerzas públicas, como: alias ‘Fito’, alias ‘Topo’ y alias ‘Pipo’

“La estructura del CNI no era un troll center; es lo que ha ayudado a capturar a Fito, es una inteligencia que ha ayudado a capturar a Topo, también sacar a la luz que Pipo no estaba muerto y capturarlo en España… es también la estructura que ha podido identificar amenazas civiles, amenazas terroristas”, indicó.

También mecionó al expresidente Rafael Correa, diciendo lo siguientes: “Correa lo usaba como un troll center y como una herramienta de persecución”.

Daniel Noboa habló sobre muerte de Michele Sensi-Contugi

Por primera vez, Noboa se refirió en vivo sobre la muerte del secretario de Inteligencia, Michelle Sensi-Contugi y lo calificó como “un momento muy duro”. Agregó que “las tragedias no nos definen, qué hacemos con el dolor luego de las tragedias es lo que nos define” y mostró su interés por darles esa enseñanza a los hijos de Sensi-Contugi.

“Uno puede hacer que ese dolor lo destruya o lo vuelva muy fuerte y termina haciendo cosas muy positivas en la vida”, agregó.

Además de colegas, Noboa y Sensi-Contugi eran amigos cercanos. Su esposa Stephany Hollihan, quien también falleció en el accidente aéreo, era la madrina de su hijo Furio Noboa Valbonesi.

Daniel Correia encargado del Centro de Inteligencia; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién estará a cargo del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador?

Daniel Correia fue ratificado como encargado del CNI tras la muerte de Michele Sensi-Contugi.

El presidente Daniel Noboa confirmó la designación durante una entrevista radial este 28 de agosto de 2026.

❓ ¿Hasta cuándo estará Daniel Correia al frente del CNI?

Correia permanecerá encargado del CNI hasta que termine la campaña electoral de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Noboa señaló que, después de ese proceso electoral, se decidirá si Correia continúa al frente de la institución o si se designa a otra persona.

❓ ¿Por qué Daniel Noboa defendió el trabajo del CNI?

Noboa afirmó que el CNI realiza labores de inteligencia para identificar amenazas y apoyar la captura de objetivos de las fuerzas de seguridad.

El Presidente mencionó como ejemplos los casos de alias ‘Fito’, alias ‘Topo’ y alias ‘Pipo’, además de la identificación de amenazas civiles y terroristas.

❓ ¿Daniel Noboa negó que el CNI sea un troll center?

Sí. Noboa rechazó que el CNI funcione como un “troll center” o como una herramienta de persecución.

Durante la entrevista, sostuvo que la estructura actual está enfocada en labores de inteligencia. También acusó al expresidente Rafael Correa de haber utilizado el organismo con fines de persecución.

❓ ¿Qué pasará con el CNI después de las elecciones seccionales de 2026?

El Gobierno decidirá después de la campaña electoral si Daniel Correia continúa como encargado o si se designa a otra persona.

Noboa aseguró que, mientras tanto, la estructura del Centro Nacional de Inteligencia se mantendrá sin cambios.

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