¿Qué es el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y qué funciones tiene?

La muerte de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), puso nuevamente bajo atención a la entidad encargada de dirigir el sistema de inteligencia de Ecuador.

Sensi-Contugi falleció el 19 de agosto de 2026 junto con su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia. En total murieron las siete personas que estaban a bordo. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación de las autoridades kenianas.

Tras su muerte, Luis Carlos Ávila Chávez quedó encargado de la dirección general del CNI. Ávila ya formaba parte de la institución: documentación oficial de abril de 2026 lo identifica como subdirector general del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Qué es el Centro Nacional de Inteligencia?

El CNI es la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia de Ecuador. Su misión institucional es producir inteligencia estratégica para generar alertas y asesorar en la toma de decisiones al más alto nivel del Estado.

Entre sus objetivos están generar inteligencia estratégica, orientar las capacidades del sistema hacia la identificación de riesgos, amenazas y oportunidades para la seguridad integral del Estado y promover la cooperación de inteligencia en ámbitos regionales y multilaterales.

El organismo tiene antecedentes en el antiguo Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), creado en 2018 después de la eliminación de la Secretaría de Inteligencia. Esa entidad recibió las competencias y recursos de la institución desaparecida.

¿Qué hace el CNI?

La legislación ecuatoriana le asigna funciones de inteligencia y contrainteligencia y la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia.

Su trabajo está orientado a identificar información relevante para la seguridad integral del Estado y producir análisis que permitan alertar y asesorar a las máximas autoridades.

Parte de la documentación que genera y procesa el sistema puede ser clasificada como reservada, secreta o secretísima, de acuerdo con las reglas establecidas en la normativa de inteligencia. El propio CNI señala que, por la naturaleza de sus actividades, maneja documentación bajo esos niveles de clasificación.

El CNI también analiza riesgos en contrataciones públicas

Desde 2026, el organismo participa además en el análisis de riesgos relacionado con determinadas contrataciones públicas.

El Decreto Ejecutivo 328 estableció que entidades de la Función Ejecutiva deben entregar al CNI información sobre participantes en ciertos procesos para que el organismo pueda emitir alertas y reportes de riesgo.

Un documento oficial de la Dirección General de Aviación Civil muestra que, en marzo de 2026, Luis Carlos Ávila, entonces subdirector general del CNI, convocó a instituciones públicas a mesas técnicas para definir mecanismos de intercambio de información destinados al análisis de amenazas en compras públicas.

¿Quién dirige ahora el CNI?

Después de la muerte de Michele Sensi-Contugi, Luis Carlos Ávila Chávez asumió de manera encargada la dirección general del Centro Nacional de Inteligencia.

Antes de ese cambio, Ávila ejercía como subdirector general del organismo, según documentación oficial.

Desde esa posición queda al frente de la entidad responsable de dirigir el Sistema Nacional de Inteligencia y producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Estado.

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