‘Me quitó a dos amigos’: Daniel Noboa sobre la muerte de Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan

El presidente Daniel Noboa, quien se encuentra en una visita de Estado en China, se pronunció sobre la muerte de Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia del Ecuador, y su esposa la diseñadora de moda Stephany Hollihan Vasconez. Ambos perdieron la vida en un accidente aéreo en Kenia, donde otras cinco personas también murieron, el miércoles 19 de agosto de 2026.

Daniel Noboa se despide de su amigo Michele Sensi-Contugi

Daniel Noboa junto a Michele Sensi Contugi Ycaza y Stephany Hollihan Vasconez.

“El accidente en Kenia me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros”, empezó diciendo Noboa en un post realizado la mañana de este 20 de agosto de 2018, desde China, y un día después del trágico accidente.

Noboa se refirió a Sensi-Contugi como un hombre leal, valiente y firme. “Michele estuvo a mi lado en algunos de los momentos más difíciles de estos años... me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones que pocos estaban dispuestos a enfrentar”.

Enfatizó que la relación entre ellos no solo era laboral, sino también personal. “Fue irremplazable en las batallas que dimos juntos y deja un vacío enorme en todas las que nos faltan por librar. Pero nuestra historia nunca fue solo de trabajo”.

Noboa promete dar protección a sus hijos

En su post, el presidente también prometió que protegerá a los hijos que la pareja deja en orfandad. “Sabemos cuánto los amaban y todo lo que soñaban para ellos, y mientras nosotros estemos aquí, nunca estarán solos”.

“Vamos a cuidarlos y acompañarlos como sabemos que ellos lo habrían hecho por los nuestros”, acotó.

Stephany Hollihan era la madrina de su hijo menor, Furio Noboa Valbonesi.

El accidente en Kenia me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros.



Michele estuvo a mi lado en algunos de los momentos más difíciles de estos años. Leal, valiente y firme, me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones… pic.twitter.com/NLJme76bxB — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 20, 2026

Medidas de seguridad decretadas para los menores

Con el Decreto Ejecutivo 478, el presidente Noboa dispuso a la Casa Militar Presidencial otorgar medidas de seguridad y protección a los hijos de Michele Sensi – Contugi y Stephany Hollihan.

Además, Noboa ordenó que, previo informe de riesgos, los demás familiares que requieran de dichas medidas sean beneficiados.

Lavinia Valbonesi y su despedida a Michele Sensi y Stephany Hollihan

La primera dama, Lavinia Valbonesi, también expresó el dolor que atraviesa tras la muerte de sus amigos. “Qué vamos a hacer sin ustedes? Quisiera que alguien me pellizque y me diga que todo esto es un mal sueño, que nada de esto está pasando. Dios, te estás llevando pedazos de mi corazón”, escribió.

“No sé cómo se supone que uno sigue después de tanto dolor. Solo sé que los voy a extrañar toda la vida”, agregó Valbonesi.

Tres días de duelo nacional

En el Decreto Ejecutivo 476, Daniel Noboa declaró duelo nacional en todo el territorio de la República del Ecuador durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2026, con motivo del fallecimiento del señor Michele Sensi Contugi Ycaza, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez de Sensi Contugi.

El accidente aéreo en el que falleció Michele Sensi Contugi

Siete personas murieron el miércoles 19 de agosto tras el accidente de un helicóptero en el norte de Kenia, cerca del monte Ololokwe. Entre las víctimas constan seis turistas y el piloto. Las autoridades kenianas aún investigan las causas del siniestro.

El accidente ocurrió a las 09:13, hora local de Kenia, equivalentes a las 06:13 GMT. La aeronave se dirigía a la Reserva de Loisaba cuando se precipitó cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe. La zona es frecuentada por turistas y senderistas y se encuentra a unos 350 kilómetros por carretera al norte de Nairobi.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia identificó la aeronave accidentada como un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM. El informe inicial señaló que el helicóptero cubría una ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

Investigaciones

La KCAA coordina la respuesta al accidente junto con otras agencias y partes interesadas. Por su parte, el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia lidera las pesquisas para establecer las circunstancias del siniestro.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado la causa del accidente. Las autoridades identificaron a las siete personas que viajaban en el helicóptero. El piloto era Josh Outram. Los pasajeros eran Roger Duarte, Adam Navaty, Stephany Hollihan, Henry Parra, Michele Sensi Contugi y Suian Suarez.

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