Ecuador apunta a Shanghái para ampliar sus exportaciones y atraer inversiones de China

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó este jueves 20 de agosto convertir a Shanghái en una puerta estratégica para el ingreso de productos ecuatorianos al mercado chino. El mandatario se reunió con el alcalde de esa metrópoli, Gong Zheng, durante su visita de Estado a China.

Noboa destacó productos como el camarón, el banano, el cacao, el café y las flores entre los bienes ecuatorianos que podrían aprovechar una mayor conexión comercial con Shanghái. La cita también abordó la ampliación de las oportunidades de comercio e inversión entre Ecuador y uno de los principales centros económicos y financieros del país asiático.

Shanghái, un punto estratégico para las exportaciones

La Presidencia informó sobre el encuentro a través de su cuenta de X. Según esa información, Noboa y Gong conversaron sobre las posibilidades de fortalecer los vínculos económicos entre Ecuador y Shanghái.

Quito también reiteró su apertura a la inversión. Además, expresó su intención de establecer nuevas alianzas que aporten al desarrollo, impulsen la creación de empleo y fortalezcan las relaciones económicas entre Ecuador y China.

La reunión forma parte de la agenda económica que Noboa desarrolla durante su gira por el país asiático. El martes, el presidente ecuatoriano mantuvo en Pekín un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping.

Durante esa reunión, ambos presidentes defendieron una ampliación de la cooperación bilateral en áreas como la energía, la minería y el comercio. Noboa manifestó entonces su interés en ampliar las exportaciones ecuatorianas hacia China.

El mandatario también dio la bienvenida a una mayor presencia de empresas chinas interesadas en invertir y desarrollar negocios en Ecuador. La agencia oficial china Xinhua difundió esa posición tras el encuentro entre Noboa y Xi.

El camarón figura entre las prioridades de la gira

El acceso al mercado chino constituye una de las prioridades de Ecuador durante esta visita. El sector camaronero ocupa un lugar especial dentro de ese interés comercial.

Pekín restituyó recientemente la habilitación de ocho exportadores ecuatorianos de camarón. Las autoridades habían suspendido a esas empresas desde octubre de 2025 y enero de este año.

Ecuador y China mantienen desde mayo de 2024 un tratado de libre comercio. En 2025, Ecuador exportó al gigante asiático bienes no petroleros por 5 920 millones de dólares, según datos del Gobierno ecuatoriano.

Durante ese mismo año, las importaciones ecuatorianas de productos chinos alcanzaron los 7 821 millones de dólares.

La visita de Noboa a China representa su primera visita de Estado a ese país. El viaje forma parte de una gira asiática que también llevará al presidente ecuatoriano a Singapur y Vietnam.

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo una reunión de trabajo con Gong Zheng, alcalde de Shanghái. Ecuador busca posicionar a este importante puerto y centro financiero de China como una puerta estratégica de entrada para productos como camarón, banano, cacao, café, flores y… pic.twitter.com/nNO90U1if5 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 20, 2026

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