Daniel Noboa designa nuevo director de Integencia, tras fallecimiento de Michele Sensi – Contugi

El presidente Daniel Noboa desginó la tarde de este miércoles 19 de agosto de 2026 a Luis Carlos Ávila Chávez como el nuevo director general encargado del Centro Nacional de Inteligencia, tras el fallecimiento de Michele Sensi-Contugi en un accidente aéreo en Kenia.

Luis Carlos Ávila Chávez, el nuevo director de Inteligencia encargado, tras fallecimiento de Michele Sensi – Contugi.

A través del Decreto Ejecutivo 477, el presidente Daniel Noboa designó a Luis Carlos Ávila Chávez como Director General Encargado del Centro Nacional de Inteligencia.

Noboa hace el encargo luego de confirmarse que Michele Sensi – Contugi fue una de las siete víctimas del accidente áereo en Kenia por el estrellamiento de un helicóptero contra un monte.

En el Decreto, Noboa agradece a Michele Sensi Contugi Ycaza “por los valiosos servicios que prestó al país” y reconoce “su trayectoria profesional, su vocación de servicio público, así como la entrega, lealtad y compromiso demostrados en el cumplimiento de las responsabilidades que le fueron encomendadas como Director General del Centro Nacional de Inteligencia”.

Tres días de duelo nacional

En el Decreto Ejecutivo 476, Daniel Noboa declaró duelo nacional en todo el territorio de la República del Ecuador durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2026, con motivo del fallecimiento del señor Michele Sensi Contugi Ycaza, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez de Sensi Contugi.

El accidente aéreo en el que falleció Michele Sensi – Contugi

Siete personas murieron este miércoles 19 de agosto tras el accidente de un helicóptero en el norte de Kenia, cerca del monte Ololokwe. Entre las víctimas constan seis turistas y el piloto. Las autoridades kenianas aún investigan las causas del siniestro, mientras los equipos de rescate suspendieron la búsqueda en el terreno de difícil acceso que aún sigue en llamas.

El accidente ocurrió a las 09:13, hora local de Kenia, equivalentes a las 06:13 GMT. La aeronave se dirigía a la Reserva de Loisaba cuando se precipitó cerca de Kirish, en las inmediaciones del monte Ololokwe. La zona es frecuentada por turistas y senderistas y se encuentra a unos 350 kilómetros por carretera al norte de Nairobi.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia identificó la aeronave accidentada como un Eurocopter EC130 B4, con matrícula 5Y-GYM. El informe inicial señaló que el helicóptero cubría una ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

Investigaciones

La KCAA coordina la respuesta al accidente junto con otras agencias y partes interesadas. Por su parte, el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia lidera las pesquisas para establecer las circunstancias del siniestro.

Hasta ahora, las autoridades no han determinado la causa del accidente. Tampoco difundieron oficialmente la nacionalidad de los seis pasajeros. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó en un comunicado a NBC News que cuatro de las víctimas eran estadounidenses.

Las autoridades identificaron a las siete personas que viajaban en el helicóptero. El piloto era Josh Outram. Los pasajeros eran Roger Duarte, Adam Navaty, Stephany Hollihan, Henry Parra, Michelle Sensi-Contugi y Suian Suarez.