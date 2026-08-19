¿Quién es Luis Carlos Ávila Chávez, nuevo Director de Inteligencia encargado?

El presidente Daniel Noboa designó a Luis Carlos Ávila Chávez, como el nuevo Director del Centro Nacional de Inteligencia encargado, tras el fallecimiento de Michele Sensi Contugi en un accidente aéreo en Kenia este miércoles 19 de agosto de 2026. Conozaca su amplia trayectoria en el sector público.

Trayectoria de Luis Carlos Ávila Chávez, nuevo Director de Inteliencia encargado

La trayectoria en el servicio público de Luis Carlos Ávila Chávez inicia 11 años atrás; en el 2015, cuando fue Supervisor Zonal del Municipio de Guayaquil. En esa misma institución fue Jefe de Delegados, hasta 2023.

Ese año es designado Director Técnico de Gestión Institucional en la Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares.

Centro Nacional de Inteligencia, Ministerio de Gobierno y Petroecuador

En 2024, fue nombrado asesor 2 y coordinador de despacho en el Centro Nacional de Inteligencia. Además, Subsecretario de Gobernabilidad e Intendente General de Policía 1 en el Ministerio de Gobierno.

Para 2025, Luis Carlos Ávila Chávez es designado Jefe de Seguridad Física y Gerente de Transporte, en Petroecuador.

Luego, vuelve al Centro Nacional de Inteligencia como Subdirector Técnico, Subdirector Técnico de Inteligencia Estratégica y Subdirector General.

Tras el fallecimiento Michele Sensi Contugi, este miércoles fue designado como Director del Centro de Inteligencia Estratégica encargado.