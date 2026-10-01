Daniel Noboa anuncia 700 000 cupos para jóvenes en Acción con pagos de 400 dólares

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa anunció una nueva convocatoria del programa Jóvenes en Acción, que contempla 700 000 cupos para jóvenes de todo el Ecuador. La iniciativa ofrecerá capacitación y pasantías pagadas durante dos meses, con un aporte económico mensual de 400 dólares para cada participante.

La nueva etapa comenzará el 30 de octubre y entregará un total de 800 dólares a cada joven. El Gobierno informó que distribuirá ese monto en dos pagos anticipados de 400 dólares. La ampliación responde a las solicitudes de personas que no lograron acceder a las convocatorias anteriores y busca aumentar las oportunidades de formación y experiencia laboral.

Dos pagos de 400 dólares para los participantes

Los jóvenes que accedan a esta convocatoria recibirán el primer pago el 30 de octubre. El segundo desembolso llegará el 27 de noviembre. De esta manera, cada participante obtendrá 800 dólares durante los dos meses que contempla el programa.

La propuesta combina capacitación con pasantías pagadas. Con este esquema, los participantes podrán desarrollar habilidades y sumar experiencia práctica mientras reciben el apoyo económico previsto por el programa.

Durante el anuncio, Daniel Noboa destacó el compromiso de su Gobierno con quienes respaldaron su gestión. “Este Gobierno jamás se olvida de sus promesas y jamás abandona a los que creyeron en él”, expresó el Presidente.

Noboa también invitó a los jóvenes a inscribirse en esta nueva etapa de Jóvenes en Acción. La convocatoria busca atender especialmente a quienes no consiguieron un cupo en los procesos anteriores.

Jóvenes en Acción amplía el número de cupos

El programa ya registró participación en los últimos años. En 2024, Jóvenes en Acción benefició a 75 467 personas. Un año después, en 2025, llegó a 80 000 beneficiarios.

Para 2026, el Gobierno habilitó inicialmente 150 000 cupos. Ahora, la nueva convocatoria amplía esa oferta hasta 700 000 jóvenes de todo el país.

Además, entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, el programa registró 26 675 capacitaciones. Estos procesos forman parte de la estrategia de formación que acompaña a las oportunidades de experiencia práctica.

Con la ampliación anunciada, el Gobierno busca integrar tres componentes: formación, experiencia práctica y apoyo económico. La iniciativa apunta a que más jóvenes cuenten con herramientas para avanzar hacia el empleo y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de sus familias.

La nueva etapa de Jóvenes en Acción contempla así dos meses de capacitación y pasantías pagadas, con un aporte total de 800 dólares por participante, distribuido en dos entregas programadas para octubre y noviembre.

Te recomendamos