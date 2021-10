Lasso enviará tres proyectos de ley en tres meses

Lucía Vásconez (I)

El Presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló este jueves 21 de octubre del 2021 que la próxima semana enviará a la Asamblea Nacional el primero de tres cuerpos legales que comprenden la propuesta del Gobierno, denominada Ley de Creación de Oportunidades.

Empezará con la reforma tributaria, las tres propuestas llegarán como proyectos económicos urgentes.

“Dividiremos la ley en tres cuerpos legales distintos. El primero, lo que tiene que ver sobre la sostenibilidad fiscal y la reforma tributaria, segundo el que tienen que ver con el campo laboral y tercero lo que tiene que ver con promoción de inversiones”, dijo.

La reforma a la ley tributaria la enviará la próxima semana y esperará 30 días para que el Legislativo la resuelva, luego de este tiempo enviará la ley laboral, esperará otros 30 días y enviará la ley de promoción inversiones, señaló.

“Si ese es el ritmo que quiere la Asamblea, está bien, nos adaptamos al ritmo para evitar conflictos y tensiones, pero… el ritmo al que debemos ir es mucho más rápido para generar empleos”, señaló.

Gran Encontrémonos por el Empleo Juvenil en Solanda. Mi foco está en escuchar a jóvenes como Selena, Darwin, Alejandro, Doménica, Jonathan, Franklin y Génesis. Sus propuestas nos permiten fortalecer nuestros proyectos de ley y la gestión del Gobierno del Encuentro. pic.twitter.com/lQZKpl5pVi — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 21, 2021

La normativa se aprobará en un plazo de 100 días, en lugar de 30 días. “Ese es el ritmo de nuestros asambleístas”, reiteró.

Lasso también dijo que, “para evitar un conflicto no enviamos a Registro Oficial para publicar la Ley, dado que la Asamblea no lo trató y no existe en la Constitución la frase ‘te devuelvo’. La Asamblea tiene que aprobar y rechazar y no la ha aprobado ni la ha rechazado”.

Estas declaraciones las dio durante en un conservatorio con jóvenes para socializar la Ley de Creación de Oportunidades, en Solanda, en el sur de Quito.

En la reunión, Lasso también presentó el proyecto de Teatro del Barrio, al que calificó como una oportunidad para que los jóvenes se alejen de las drogas. En el evento participó el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, entre otras autoridades.