Guillermo Lasso encarga el Centro de Inteligencia Estratégica al ministro de Defensa, Fernando Donoso

Andrés García (I) y Redacción Seguridad

El presidente de la República, Guillermo Lasso, encargó al ministro de Defensa, Fernando Donoso, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), al aceptar la renuncia de Juan DeHowitt.

La disposición entró en vigencia a través del Decreto Ejecutivo 45, suscrito el jueves 27 de mayo del 2021 en el Palacio de Carondelet.

La dirección del Centro de Inteligencia Estratégica estuvo a cargo de Juan DeHowitt desde el 23 de abril del 2020. El expresidente Lenín Moreno puso en ese cargo a un funcionario de confianza, tras lo hechos de octubre del 2019, en donde se denunció una supuesta falta de acción del CIES.

Antes de DeHowitt el Centro de Inteligencia Estratégica estuvo a cargo de Ricardo Luque, por un periodo de siete meses.

La misión del CIES es “ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Inteligencia y producir inteligencia estratégica para generar alerta y asesorar de manera oportuna en la toma de decisiones al más alto nivel, contribuyendo a la Seguridad Integral del Estado”.

El 30 de abril pasado, Lasso anunció que cerrará el CIES (exSenain), porque lo considera una institución que sirvió para perseguir a periodistas y adversarios.

Lasso añadió, además, que ciertas funciones de la Inteligencia pasarán a las Fuerzas Armadas y otras a la Policía.

En ese entonces dijo que no se puede hablar del CIES y la Senain como “Inteligencia civil, porque si hubiera sido civil, probablemente hubiera generado valor para la sociedad. No. Esa institución fue la Inteligencia del Gobierno, del partido del gobierno, de los políticos en el Gobierno. Y en el Ecuador del encuentro no voy a perseguir a ningún adversario político, a ningún periodista, a ningún ecuatoriano por ser opositor a mi Gobierno”.