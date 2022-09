"La justicia está secuestrada", dijo el correísmo para pedir destitución de vocales de Judicatura

El Pleno de la Asamblea trató el juicio político a tres vocales y la expresidenta del Consejo de la Judicatura. Foto: Asamblea Nacional

Roger Vélez (I)

Apenas arrancó el juicio político, Viviana Veloz presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional unos audios filtrados en redes sociales. Además, mocionó la censura y destitución de tres vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta, María del Carmen Maldonado, este miércoles 31 de agosto.

La asambleísta del correísmo presentó esas grabaciones como evidencia de que la justicia del país está “secuestrada”, según dijo. Sus colegas colocaron pancartas con esta consigna en sus curules .

En los parlantes del hemiciclo, los legisladores oyeron a Juan José Morrillo, uno de los vocales interpelados. El funcionario se refirió a decisiones judiciales contra quien, en la víspera, presentó una denuncia penal por supuesto tráfico de influencias.

En un inicio, Veloz se apartó de las causales que sustentan el pedido de interpelación que presentó junto a su coideario, Fausto Jarrín, antes de que este renunciara al cargo. Jarrín continuó como abogado de Jorge Glas y otras figuras del correísmo.

Intervención de la asambleísta del correísmo Viviana Veloz, en el Pleno de la Asamblea.

Y aunque un día antes aseguró que habrá más de 94 votos para la censura y destitución de los funcionarios, esta vez la legisladora moduló su discurso. No despegó sus ojos de un guión que colocó sobre su curul.

“Algunos me han dicho que es probable que hoy no tengamos los votos. Sin embargo, yo hoy quiero pensar como Abraham Lincoln, respecto a que la probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de seguir luchando de las causas que nosotros creemos justas”, dijo.

Veloz aseguró haber presentado más de 100 pruebas documentales y testimoniales. Esto para acusar de incumplimiento de funciones al presidente de la Judicatura, Fausto Morillo; los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno, y la expresidenta de este organismo, María del Carmen Maldonado.

Los acusó de haber aprobado una “resolución llena de ilegalidades” para evaluar y destituir a 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional del Justicia (CNJ), en 2019. “Existió una violación a la seguridad jurídica”, remarcó.

Los vocales se ubicaron en uno de los costados del hemiciclo, a la espera de presentar sus descargos. Maldonado no llegó y envió un oficio con su postura. La asambleísta interpelante también usó para sus argumentos, reportajes de medios de comunicación.

"No funcionan"

También intervino como interpelante, Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC). Según él, “esta Judicatura no ha hecho nada”. Aseguró que los vocales de la Judicatura “no funcionan en lo administrativo, solo sirven para la persecución; no han evaluado a fiscales ni a jueces”.

Además, denunció supuestas presiones de ese organismo para influir en la resolución del Pleno de la Asamblea. “Hoy recorrió el comentario en algunas notarías, que había que hacer ‘vaca’ para poderse salvar. Pasar el sombrero para ver si nosotros tenemos precio”, señaló.

El oficialismo, por su lado, llamó a estar vigilantes del resultado de este juicio político. “Han existido denuncias sobre llamadas de venta de puestos y espacios en la Asamblea y en la propia Judicatura” de cara a la resolución, aseguró Juan Fernando Flores, coordinador del bloque.