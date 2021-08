Pablo Celi evitó revelaciones sobre los legisladores

Roger Vélez (I)

El atril de la sala de sesiones del Pleno se convirtió ayer (16 de agosto del 2021) en una tribuna para el excontralor Pablo Celi. Desde allí descargó contra las bancadas que se mostraban decididas a censurarlo, en el juicio político impulsado por el correísmo.

Al cierre de esta edición, la sesión continuaba y 25 legisladores pidieron la palabra.

Cuando Lloret presentó la moción para la censura, los jefes de bancadas fueron a un costado del hemiciclo para consensuar. Había reparos de la ID y Creo a que se incluyera la ilegalidad en el cargo que ejerció Celi como una de las causales, porque eso podría ser utilizado por el correísmo para rebatir los procesos abiertos a varios de sus coidearios.

Por la mañana, Celi llegó con tres familiares y los policías que lo llevaron desde la Cárcel 4 de Quito, donde está detenido por supuesta delincuencia organizada, desde el 13 de abril.

Los legisladores correístas colocaron en sus curules unos rótulos donde se leía: “Juicio Celi corrupto”, junto a una caricatura dentro de un círculo con una línea atravesada.

Celi se presentó como un “reo de conciencia” y dijo que en esta causa se vulneraron el debido proceso y la presunción de inocencia. Apeló a la nulidad de este juicio político por vicios de procedimiento.

El exfuncionario no llegó con un listado de asambleístas con glosas o a ventilar casos, pero aseguró que realizó más de 3 000 auditorías y 1 000 informes con indicios de responsabilidad penal.

“No vengo a cebar disputas ni revanchas dentro de esta Asamblea, no me prestaré ante juez de conductas ajenas a revelar en artículo mortis quiénes de ustedes tienen glosas con la Contraloría, no hay mayor injusticia de una autoridad sancionadora que adelantar criterios”, sostuvo.

Demandó que la Asamblea investigase al correísta Juan Cristóbal Lloret quien, junto con su coidearia Viviana Veloz, actuó como interpelante en el juicio político bajo las causales de arrogación de funciones, desvanecimiento de glosas, entre otras. Celi afirmó haber recibido información sobre “operaciones económicas sospechosas” de Lloret.

El excontralor se tomó las tres horas que tenía para defenderse. No tuvo interrupciones, pero la asambleísta Veloz catalogó a la intervención como una “oda al cinismo” y una “magnífica presentación histriónica”. Mientras que Lloret replicó que al exfuncionario “lo que le sobra en retórica le falta en estatura moral”.

“El único mafioso por su proceder y comportamiento es usted”, remarcó Lloret, quien se lamentó que el exfuncionario “no haya sacado las costuras de quienes lo sostuvieron en el cargo”. Solo encontró una coincidencia con él, cuando catalogó de “inepto” al Gobierno de Moreno.

En su lugar, Celi arremetió contra el correísmo y el PSC, a los que identificó como “gemelos idénticos” y “ventrílocuos de las componendas”. La presidenta Guadalupe Llori (PK) le hizo un llamado de atención, pero también criticó a la ID y a los independientes, a quienes se refirió como “los comodines de cualquier circunstancia, que siempre han buscado sin ningún escrúpulo su propio provecho”. Solo a los asambleístas de Pachakutik se refirió como “amigos”.

“Más ética, más ética y menos espectáculo, en este aquelarre que se ha montado haciendo causa común de los atropellos contra Pablo Celi (…). Seguimos esperando actores con la estatura política, intelectual y moral de Espejo para invocar la libertad. De Montalvo para denunciar los abusos del poder y las farsas política. De Alfaro para combatirlas, para enfrentarlas, hasta tanto. Ustedes son los dueños de las hogueras; anuncien lo que tienen decidido”.

Entre quienes pidieron intervenir en el debate estuvo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), que una hora antes de la sesión del Pleno fue a la Fiscalía a solicitar que abriera una indagación previa sobre una “estructura criminal” para el desvanecimiento de glosas y eliminación de archivos que habría operado en los últimos 15 años en la Contraloría, durante las gestiones de Carlos Pólit y de Pablo Celi.

Cronología del juicio político

29 de junio. La Comisión de Fiscalización avocó conocimiento del pedido de juicio político al excontralor Pablo Celi, por seis causales. La solicitud la presentó Cristóbal Lloret.

18 de julio. Con los consejeros del Consejo Nacional Electoral y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, arrancaron las comparecencias. Fueron 67 personas.

24 de julio. El excontralor Carlos Pólit y la fiscal General, Diana Salazar, presentaron informes a la Comisión de Fiscalización. Pólit aseguró haber destituido a Celi el 25 de mayo del 2017.

4 de agosto. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, acusó de negligencia a Fernando Villavicencio por solicitar fuera de plazo una prórroga para la entrega del informe.

11 de agosto. El Pleno de la Asamblea dio luz verde para el juicio político a Celi. Revisó un informe de posiciones de la Comisión, debido a que no se entregaron las conclusiones.