Iza acepta diálogo con el Gobierno pero pide que sea en un lugar público

Modesto Moreta (I)

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, llegó a la parroquia Tixán del cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo este jueves 28 de octubre del 2021. Ahí se reunió con las organizaciones campesinas e indígenas del sector para realizar un alto a las movilizaciones y respetar las tradiciones de los pueblos en la época de finados.

Los presidentes y cabildos de las organizaciones se concentraron en la plaza central pese al día lluvioso. El acto concentró a más de 2 000 personas. Iza dijo que en este tiempo de la pandemia en el campo nunca se dejó de producir y por eso los agricultores también aportan a la economía del país.

Indicó que el trabajo ha sido arduo en estas 72 horas de movilizaciones. “En muchos de los casos sin dormir, sin descansar y otras sin comer, pero estamos sosteniendo estas 72 horas de lucha compañeros. Hemos recorrido varios sectores del país”.

Desde Alausí, Chimborazo, la CONAIE con su Pdte @LeonidasIzaSal1 visitó a las comunidades indígenas movilizadas por el tercer día; y dio a conocer las decisiones colectivas de la estructura organizativa sobre las acciones de resistencia. Video completo 👇https://t.co/8zlqcnEnT3 pic.twitter.com/3BBqLze8vt — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 28, 2021

Mencionó que hay indignación en contra del Gobierno Nacional que en lugar de responder sobre lo que está pidiendo el pueblo, se va a otro país, mientras los campesinos y transportistas paralizados esperan resultados.

Señaló que cuando se incrementa el precio de los combustibles sube todo y afecta no solo a la gente de la ciudad sino al campesino porque los abonos y los insumos agrícolas están caros en el mercado. “La tonelada de urea que costaba USD 230 se incrementó a USD 400 y el Gobierno dice que no pasa nada y que no hay inflación. Y luego nos dicen que estamos mintiendo”.

Iza mencionó que hay personas que les dicen vagos cuando se levantan a trabajar desde las 04:00 para ordeñar a las vacas y sacar la leche, a sembrar y regar los cultivos para llevar los productos y alimentos a las grandes ciudades.

Nuevamente el dirigente indígena volvió a repetir que no quieren que el sistema financiero les regale un solo centavo, pero están en la obligación de exigir que se revise por lo menos en un año los créditos impagos. “El presidente de la República debe sentarse con la banca para que arreglen con los deudores y no nos quiten los terrenos, casas y las herramientas de trabajo, simplemente arregle con lo que la gente puede pagar”.

Otra de las propuestas es que sea una política del Estado que se respeten los precios de los productos como el arroz, la leche que está fijado en 0,42 centavos y se compra en 0,20. También que se fije el valor de otros productos como las papas.

Dijo que el Ejecito con el estado de excepción se encuentra en las calles, pero no para que controle al pueblo sino a la delincuencia y a las empresas que no cumplen con pagar los precios establecidos de los productos.

Mencionó que otros de los puntos es el problema minero a gran escala, debido a que en territorios como Zamora, Azuay, Cotopaxi, Bolívar y en el norte del país hay grandes concesiones mineras. “El problema es que no se respeta a la naturaleza, porque si encuentro minería en el páramo que nos proporciona agua para el riego y el consumo para producir se concesiona. Exigimos que se garantice los derechos a la consulta previa, libre e informada dirigida a los pueblos que habitan ese sector, pero mandan a los militares y policías para acabar con la población y el territorio. Respete la decisión de los territorios que no quieren minería”.

Pidió al Presidente de la República que respete los 21 derechos colectivos como la aplicación de la justicia indígena, la educación intercultural que está politizada. Los cargos distritales de educación son entregados a amigos cuando eso debe ser manejado por los pueblos y nacionalidades y sean quienes eligen a sus autoridades.

Según Iza, también están en desacuerdo con la privatización del sector eléctrico, Banco del Pacífico, Petróleo pues todas las instituciones públicas son de los ecuatorianos. “Hay que mejorar la administración para tener mayores beneficios”.

Dijo que el saldo de las movilizaciones fue positivo porque en varios sectores de la Costa, Sierra y Amazonía se cerraron las vías como en Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Tungurahua, Loja. Además, Pastaza en cinco puntos de la Troncal Amazónica. Al norte Sucumbíos y Orellana, Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas.

Iza mencionó que se aceptó el diálogo con el Gobierno pero que sea en un lugar donde la gente escuche, se garantice la seguridad y que se diga al pueblo los acuerdos y no a los dirigentes. “Porque luego de las reuniones dan rueda de prensa argumentando que llegaron a un acuerdo, cuando no lo hay. Para que eso no suceda la palabra de uno y la de otro debe garantizarse el diálogo de manera pública y transparente”.

Tras la reunión mantenida los dirigentes de las movilizaciones comenzaron a trabajar en la habilitación de las vías con dirección a Alausí, Chunchi y Cuenca.

Según un reporte emitido por el Sistema de Seguridad ECU 911 de Riobamba, las carreteras están habilitadas, pero hay que tener precaución por los obstáculos como piedras, ramas y montículos de tierra regados en la carretera. En las próximas horas maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizará la limpieza y desalojo del material.