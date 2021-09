Guillermo Lasso pasó revista a la situación de Ecuador con el presidente del Banco Mundial

Guillermo Lasso concluyó ayer su cuarta gira internacional desde asumió el mandato. Este 22 de septiembre del 2021 cerró su periplo en Nueva York con una reunión con el presidente del Banco Mundial, David Malpass.

En este encuentro se abordaron aspectos en los que el Banco respalda a Ecuador tanto en recursos presupuestarios como asistencia técnica para ayudar al país a desarrollarse, crecer en sus inversiones, reactivar su economía, acoger refugiados e impulsar las reformas del programa económico del Gobierno, “que el organismo ve con buenos ojos”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva.

Asimismo, Malpass manifestó que en la cita también se analizaron las metas a futuro para proyectar inversiones que fomenten más empleo en Ecuador y destacó las mejoras significativas que se han implementado en el país.

Citó, por ejemplo, que los avances en el plan de vacunación contra el covid-19, lo que “proveen al país un clima de estabilidad para la reactivación de los negocios y la economía”.

El Jefe de Estado reiteró que este encuentro y todos los que se han mantenido durante esta semana tienen un claro mensaje: “la integración del país al mundo! Y la defensa de principios democráticos, derechos humanos y políticos”.

Además, fue enfático en reiterar que ahora el Ecuador está gobernado por una corriente ciudadana que busca la apertura al mundo. “Todo país que quiera estrechar relaciones con nosotros, en materia de comercio e inversión, será bienvenido (…). Tenemos una prioridad: generar empleo promoviendo inversiones y modernizando la estructura legal del Ecuador para promover plazas de trabajo (…).

La embajadora de Ecuador en EE. UU., Ivonne Baki, informó del éxito de las reuniones mantenidas a lo largo de esta semana, pues ya existen empresarios interesados en invertir en Ecuador en sectores estratégicos.

Además, Lasso señaló que entre los principales mensajes difundidos durante esta visita a EE. UU. está la lucha del Gobierno del Encuentro contra la Desnutrición Crónica Infantil, la violencia de género, el espíritu humanitario que existe en el país respecto a los refugiados y el compromiso por la transición ecológica.

El primer mandatario tenía previsto llegar la noche de este 22 de septiembre del 2021 a Quito. El lunes participó en el 76° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Warm discussion this morning with President @LassoGuillermo of Ecuador.



We discussed the importance of COVID-19 vaccination efforts, new trade agreements & the fight against malnutrition. The @WorldBank stands ready to support this agenda.



Full readout: https://t.co/njl49Uttv1 pic.twitter.com/vGIfbz0zte