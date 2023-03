Guillermo Lasso habló de chantajes de dirigentes en el acceso al agua

Gobierno entregó su propuesta sobre recursos hídricos en Latacunga, mientras en Quito lo hizo la Conaie. Foto: Presidencia de Ecuador.

Karina Sotalín

El presidente Guillermo Lasso socializó y entregó a representantes de Juntas de Agua el proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos. El acto se desarrolló en Latacunga este 28 de marzo del 2023.

"El agua es un patrimonio nacional de uso público y todos tenemos derecho de acceso al agua, sin presiones ni chantajes de dirigentes que pretenden someter a las comunidades por el uso del agua", pronunció Lasso.

La entrega de la propuesta del Ejecutivo se hizo paralelamente a la entrega en la Asamblea Nacional del proyecto elaborado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones.

El proyecto borrador del Gobierno incluye temas sobre la protección, recuperación, conservación y preservación de las fuentes naturales de agua, según resumió el Jefe de Estado.

El proyecto de ley cuenta con 205 artículos y "establece claramente la no privatización del agua. No se privatizará el agua y por si no les queda claro a quienes solo buscan la anarquía en el Ecuador les repito: No se privatizará el agua", recalcó el Presidente.

Aseguró que es una nueva propuesta que beneficiará a todos en el país "porque el acceso al agua se traduce en progreso".

Para el Ejecutivo el anteproyecto de ley es un paso más para tener una ley moderna e innovadora, que garantice el derecho al agua para todos y garantice los derechos de la naturaleza, señalados en la Constitución.

Desde Quito, los dirigentes de la Conaie señalaron al Gobierno de intentar dividir a las comunidades al presentar su proyecto el mismo día que las organizaciones indígenas.

Contenido del proyecto del Gobierno

El ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, enfatizó en que el proyecto se elaboró con la opinión de más de 10 mil personas a nivel nacional, representantes de 4 815 organizaciones sociales e instituciones.

Destacó que aportaron 639 aspectos clave para el contenido de la propuesta.

"Hemos cumplido con el dictamen de la Corte Constitucional, escuchando las opiniones de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de todos los sectores", señaló el funcionario al resaltar que fue un proceso histórico que ha garantizado la participación colectiva.

El Gobierno prevé una transición hídrica con la inclusión de "aspectos de vanguardia" que se contemplan en el proyecto.

Entre los principales aspectos está un sistema de incentivos económicos honoríficos para las buenas prácticas de gestión del agua. También se consideran mecanismos financieros para fondos de agua que apoyen iniciativas de protección, recuperación, restauración, conservación y preservación de los ecosistemas, todo eso asociado a los recursos hídricos y el uso sustentable del agua, explicó Manrique.

Además, se contemplan aspectos de economía circular en el recurso hídrico y un saneamiento continuo. Contiene también articulados sobre innovación en la prestación de servicios de agua.

El Ministro destacó que en el proyecto se establece que las Juntas de Riego puedan ejercer la facultad de cobro, que con la ley actual no pueden hacerlo.

La propuesta incluye el rol protagónico de la mujer en la gestión de los recursos hídricos, garantizando su inclusión en planes, programas y proyectos, aseguró. El proyecto garantizará un sistema nacional de información pública sobre los recursos hídricos.

Henry Vinueza, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Juntas de Riego, fue uno de los dirigentes que recibió un ejemplar del proyecto del Gobierno.

Dijo que las Juntas de Agua analizarán el borrador de la ley y harán llegar las observaciones adicionales. "Dentro de los disensos buscaremos llegar a acuerdos para un beneficio de todas las organizaciones de Juntas de riego y agua potable", exclamó.

Por otro lado, Lasso, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, entre otras autoridades, participaron en la inauguración del Centro Violeta en Latacunga. Este espacio estará destinado a la atención integral y emergente a mujeres y niñas que han sufrido algún tipo de violencia.

Visita nuestros portales: