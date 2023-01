Gobierno llama a mantener ‘debate de altura’ sobre consulta popular

El Gobierno Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a mantener un ‘debate de altura’ con respecto a las preguntas de la consulta popular. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Karina Sotalín (I)

El Gobierno Nacional hizo un llamado este jueves, 5 de enero de 2023, a la ciudadanía a mantener un ‘debate de altura’ con respecto a las preguntas de la consulta popular.

Así lo señaló Ana Changuí, viceministra de Gobernabilidad, a la vez que recalcó que el referéndum contiene temas de interés nacional, sin banderas políticas.

"Hemos hecho un llamado a elevar el debate, quién puede oponerse a extraditar a líderes del crimen organizado, a los beneficios integrales y transversales que trae la consulta, si consideramos que, en un país donde mejora la seguridad ciudadana, también mejora la economía de manera proporcional", refirió Changuín durante una entrevista en radio Sucesos.

Sus declaraciones se dan respecto al periodo de campaña electoral del referéndum que inició el 3 de enero y durará hasta el 2 de febrero. El 5 será el día de las elecciones seccionales y la consulta popular.

Campaña sobre la consulta popular

Hay seis organizaciones calificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en la campaña. Dos van por el Sí: Partido AVANZA, Lista 8; y Movimiento Creo, Lista 21.

Mientras que cuatro impulsan el No: Movimiento Político Revolución Ciudadana, Lista 5; y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).

Changuín dijo que en la campaña se debe apuntar a los contenidos de las ocho preguntas de la consulta para que no se haga un reduccionismo. Es "un reduccionismo perverso pensar que vamos a llamar a los ciudadanos a que se pronuncien por un afecto o desafecto por quien propuso una idea y no sobre los grandes temas que están sobre la mesa. Es un llamado firme de no insultar la inteligencia de los ecuatorianos, de no decir No por el No", cuestionó la funcionaria.

Pidió dejar de lado las banderas políticas porque son preguntas sobre "temáticas nacionales" porque van a beneficiar a la gestión y dar herramientas para este Gobierno y los venideros. Los temas que engloban las preguntas y sus anexos son: Seguridad, institucionalidad y medio ambiente.

Periodo de transición

La Viceministra recordó que cada pregunta de la consulta incluye un régimen particular de transición a aplicarse, en el caso de que sean aprobadas por la ciudadanía. Se trata de determinados pasos que tendrán que darse luego del 5 de febrero. Serán "los instrumentos a través de los cuales estos cambios se materialicen las enmiendas", dijo.

Respecto a las preguntas sobre quitar la facultad de designación de autoridades del Cpccs y cambiar el mecanismo de designación, Changuín dijo que el periodo de transición se ha enfocado en que el Cpccs se dedique "a una de las facultades más importantes y a la que no ha dedicado ni un dólar, que es el tema anticorrupción. Esa va a ser la gran función del Cpccs a partir del 5 de febrero".

El Gobierno plantea, en el caso de que se aprueben estas preguntas, que todas las autoridades cuya designación no haya sido legalmente reemplazada, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas.

En cuanto a la pregunta para reducir el número de organizaciones políticas, Changuín explicó que estas serán controladas por el CNE. "Se da el plazo de un año para que las organizaciones completen las firmas y tengan su lista de afiliados", también hay plazo para que se implemente un sistema biométrico y los ciudadanos consten en dos organizaciones de forma irregular.

La funcionaria afirmó que por el momento el Gobierno se concentra en informar los objetivos de las ocho preguntas de la consulta a ejecutarse el 5 de febrero, por lo que aún no se analiza realizar otra consulta para los próximos meses, a excepción de la que se desprenda para la reforma parcial sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía. Este proyecto aún está en manos de la Asamblea Nacional.

