Ecuador conmemora el 10 de Agosto en plena carrera por las elecciones seccionales

Ecuador conmemora este lunes 10 de agosto de 2026 los 217 años del Primer Grito de Independencia mientras partidos y movimientos atraviesan una etapa decisiva para las elecciones seccionales. El periodo para registrar las candidaturas comenzó el 2 de agosto y terminará a las 18:00 del próximo lunes 17.

La fecha recuerda la conformación de la Junta Soberana de Quito el 10 de agosto de 1809, hecho que marcó el inicio del proceso emancipador. La Asamblea Nacional anticipó la conmemoración con una sesión solemne realizada el jueves 6, cuatro días antes de la fecha cívica.

El actual escenario político está marcado por cambios de candidatos, acuerdos entre organizaciones que anteriormente ocuparon posiciones contrarias y movimientos que buscan otras listas para participar. Las definiciones se producen a menos de cuatro meses de las votaciones, previstas para el domingo 29 de noviembre.

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El plazo electoral atraviesa el feriado del 10 de Agosto

Un total de 13 827 643 electores está convocado para escoger 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4 131 vocales principales de las juntas parroquiales. En la misma jornada serán elegidos los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El registro de los aspirantes se realiza únicamente mediante el sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE). Las organizaciones políticas y alianzas habilitadas son las encargadas de presentar la documentación de sus candidatos.

La entrega de una solicitud, sin embargo, no garantiza que una persona aparecerá en las papeletas. Las juntas provinciales electorales deben revisar los requisitos, mientras las postulaciones pueden atravesar procesos de objeción, impugnación y recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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ADN modifica sus candidaturas en Quito y Guayas

Acción Democrática Nacional (ADN) fue una de las primeras organizaciones en presentar solicitudes de inscripción. El oficialismo registró el 2 de agosto a Harold Burbano para la Alcaldía de Quito y a Giovanna Ubidia para la Prefectura de Pichincha.

La nómina cambió frente a los anuncios iniciales de la organización. Ubidia había sido presentada como aspirante a dirigir el Municipio de Quito, mientras Burbano aparecía como opción para la Prefectura. Los papeles se invirtieron al comenzar el periodo de inscripciones.

ADN también modificó su planificación en Guayas. Cynthia Viteri fue anunciada para buscar nuevamente la Alcaldía de Guayaquil, Andrés Guschmer encabeza la postulación para la Prefectura y Niels Olsen fue ubicado como aspirante al Municipio de Samborondón.

QUITO, EN EL CENTRO DEL NUEVO ECUADOR 🧬🇪🇨



Harold Burbano @HaroldBurbanoOk encabezará el proyecto de ADN para la Alcaldía, con la misión de conectar las necesidades de la capital con una visión nacional de desarrollo, innovación y oportunidades.



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Viteri había sido presentada anteriormente por Centro Democrático, mientras Olsen apareció inicialmente como la opción oficialista para Guayaquil. Los cambios forman parte de las definiciones adoptadas antes de que concluya el plazo electoral.

El correísmo participa mediante otras organizaciones

Revolución Ciudadana afronta un escenario diferente debido a la suspensión temporal de su organización en el contexto de la investigación del caso Caja Chica por supuesto lavado de activos. Sus dirigentes buscaron inicialmente presentar candidatos mediante el movimiento Amigo, pero esa agrupación también fue suspendida.

Ante esta situación, las figuras vinculadas al correísmo recurrieron a acuerdos con partidos y movimientos habilitados. En Pichincha se conformó la denominada Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento provincial Todos.

El frente inscribió el 6 de agosto la candidatura de Pabel Muñoz, quien buscará la reelección en la Alcaldía de Quito. La coalición también impulsa al actual viceprefecto Alexandro Tonello para dirigir la Prefectura de Pichincha.

La alianza reunió a sectores que mantuvieron diferencias durante el Gobierno de Rafael Correa. Ahora comparten candidaturas para la Alcaldía, la Prefectura, las concejalías y otras dignidades locales de Pichincha.

En Guayaquil, Revolución Ciudadana anunció el respaldo a David Norero para la Alcaldía. Su candidatura será presentada mediante el Partido Socialista Ecuatoriano. La organización correísta también confirmó a Sofía Espín como su opción para la Prefectura del Guayas.

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Los acuerdos cambian según cada provincia

Las alianzas establecidas en Pichincha no se repiten de la misma manera en todo el país. En Guayas, Unidad Popular decidió participar junto con Pachakutik y anunció a Mónica Luzárraga como candidata a la Alcaldía de Guayaquil. Las organizaciones fijaron este 10 de agosto como fecha prevista para presentar su postulación.

El Partido Socialista, por su parte, abrió espacios para candidatos vinculados al correísmo en varias provincias. La distribución de las postulaciones depende de las negociaciones territoriales y de los acuerdos alcanzados por las directivas locales.

La Izquierda Democrática también enfrenta dificultades en algunas jurisdicciones. Integrantes de la organización acudieron al TCE para solicitar que se permita la participación de precandidatos cuyos procesos internos no pudieron ser certificados por problemas relacionados con la presencia de delegados y veedores electorales.

Las condiciones particulares de cada organización han configurado un proceso distinto en las provincias y cantones.

Mientras ADN registra candidatos con su propia lista, Revolución Ciudadana distribuye sus cuadros entre otras agrupaciones y los movimientos restantes combinan postulaciones propias con alianzas territoriales.

Las candidaturas todavía no están firmes

El plazo para presentar solicitudes terminará el 17 de agosto, pero el proceso continuará con la revisión de requisitos y la resolución de posibles objeciones. Una candidatura será considerada oficialmente inscrita cuando su calificación quede en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.

La campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre. Posteriormente regirá el silencio electoral hasta la jornada de votación del 29 de noviembre.

De esta manera, la conmemoración del Primer Grito de Independencia coincide en 2026 con una etapa de reorganización política. Los nombres registrados durante estos días definirán la competencia por los gobiernos locales, aunque la conformación definitiva de las papeletas dependerá todavía de las decisiones de las autoridades electorales.

10 de Agosto y las elecciones seccionales en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Qué relación tiene el 10 de Agosto con las elecciones seccionales de 2026? Ecuador conmemora los 217 años del Primer Grito de Independencia mientras continúa el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales.

El registro comenzó el 2 de agosto y terminará a las 18:00 del lunes 17, por lo que el feriado coincide con una etapa clave de definición de candidatos y alianzas. ❓¿Qué autoridades serán elegidas el 29 de noviembre de 2026? Un total de 13 827 643 electores está convocado para escoger 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4 131 vocales principales de juntas parroquiales.

En la misma jornada también serán elegidos los siete integrantes del Cpccs. ❓¿Qué cambios hizo ADN en sus candidaturas para Quito y Guayas? ADN inscribió a Harold Burbano para la Alcaldía de Quito y a Giovanna Ubidia para la Prefectura de Pichincha, pese a que inicialmente habían sido mencionados para cargos distintos.

En Guayas, Cynthia Viteri fue anunciada para la Alcaldía de Guayaquil, Andrés Guschmer para la Prefectura y Niels Olsen para el Municipio de Samborondón. ❓¿Cómo participará Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales? Debido a la suspensión temporal de RC y posteriormente de Amigo, sus candidatos recurren a otras organizaciones habilitadas.

En Pichincha, Pabel Muñoz buscará la reelección mediante la Alianza Ciudadana, mientras Alexandro Tonello irá por la Prefectura. En Guayas, David Norero y Sofía Espín serán respaldados mediante el Partido Socialista Ecuatoriano. ❓¿Las candidaturas inscritas ya están confirmadas para las elecciones? No. La presentación de la solicitud ante el CNE no significa que una candidatura quede definitivamente habilitada.

Las juntas provinciales deberán revisar los requisitos y resolver eventuales objeciones e impugnaciones. Una candidatura quedará firme cuando ya no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.

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