La Revolución Ciudadana revela cómo participará en Quito y Guayaquil en las elecciones seccionales 2026

La suspensión de Revolución Ciudadana (RC) obligará al correísmo a distribuir sus candidaturas entre diferentes organizaciones políticas para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Gabriela Rivadeneira, presidenta nacional del movimiento, reconoció que esta estrategia no permitirá presentar aspirantes en todas las jurisdicciones.

RC permanece inhabilitada mientras forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero. Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), agrupación que inicialmente acogería a sus candidatos, también fue suspendida.

Ante este escenario, el correísmo mantiene conversaciones con partidos nacionales y movimientos provinciales.

Pabel Muñoz buscará la reelección en Quito

En Pichincha, RC impulsa un frente político con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Unidad Popular (UP) y el movimiento provincial Todos. Mediante esta alianza se prevé inscribir al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien buscará continuar en el cargo.

Para la Prefectura de Pichincha, el correísmo respaldará al actual viceprefecto Alexandro Tonello. Las organizaciones que integran el acuerdo definirán la plataforma electoral con la que se registrarán las candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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David Norero y Sofía Espín serán inscritos en Guayas

El Partido Socialista Ecuatoriano será el vehículo electoral de los aspirantes correístas en Guayas. David Norero competirá por la Alcaldía de Guayaquil, mientras que la exasambleísta Sofía Espín buscará la Prefectura.

La designación de Norero surgió de un consenso entre la dirigencia de RC y el alcalde Aquiles Alvarez, de quien el candidato es abogado, según explicó Rivadeneira.

RC mantendrá en reserva otros acuerdos electorales

Los nombres de las organizaciones que acogerán al resto de aspirantes no serán difundidos por el momento. Rivadeneira aseguró que varios partidos han recibido advertencias sobre posibles suspensiones después de abrir espacios para candidatos vinculados al correísmo.

La dirigente mencionó procesos o alertas relacionados con Pachakutik, el Partido Socialista y la Izquierda Democrática.

También sostuvo que autoridades que buscan la reelección, entre ellas Aquiles Alvarez y Vicko Villacís, han enfrentado procesos penales, allanamientos o notificaciones de la Contraloría.

Para orientar a sus simpatizantes, RC prepara una aplicación móvil que permitirá consultar el número y los colores de la organización con la que participará cada candidato. El movimiento también anunció una estrategia jurídica para defender sus postulaciones y solicitar observación internacional durante los comicios.

Revolución Ciudadana y las elecciones seccionales 2026; preguntas frecuentes

¿Por qué Revolución Ciudadana no tendrá candidatos en todas las jurisdicciones? La suspensión de Revolución Ciudadana y del movimiento Amigo obligó al correísmo a buscar otras organizaciones para inscribir a sus aspirantes.

Gabriela Rivadeneira reconoció que no conseguirán acuerdos en todos los cantones y provincias, por lo que algunas jurisdicciones podrían quedar sin candidatos vinculados a RC. ¿Con qué organizaciones participará Pabel Muñoz en Quito? En Pichincha, Revolución Ciudadana impulsa un frente con el Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular y el movimiento provincial Todos.

Mediante esa alianza se prevé inscribir a Pabel Muñoz para la reelección como alcalde de Quito y a Alexandro Tonello para la Prefectura de Pichincha. ¿Quiénes serán los candidatos correístas en Guayas? David Norero competirá por la Alcaldía de Guayaquil y Sofía Espín buscará la Prefectura del Guayas.

Ambas candidaturas serán inscritas mediante el Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Por qué RC mantiene en reserva otros acuerdos electorales? Gabriela Rivadeneira sostuvo que algunas organizaciones han recibido advertencias sobre posibles suspensiones después de ofrecer espacios a candidatos del correísmo.

Por esa razón, RC no divulgará todavía los nombres de todos los partidos y movimientos con los que mantiene conversaciones. ¿Cómo informará RC a sus votantes bajo qué listas participan sus candidatos? El movimiento prepara una aplicación móvil para que sus simpatizantes consulten el número y los colores de la organización que auspiciará a cada aspirante.

También anunció una estrategia jurídica para defender las candidaturas y solicitar observación internacional durante las elecciones del 29 de noviembre.

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