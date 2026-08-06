Pabel Muñoz busca la reelección e inscribe su candidatura en Quito

Este jueves 6 de agosto de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, oficializó su postulación para buscar la reelección al frente del cabildo capitalino de cara a los comicios previstos para noviembre.

Ante la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana (RC), el Alcalde acudió a la delegación electoral de Pichincha para formalizar su candidatura para la reelección en Quito mediante una alianza conformada junto a Unidad Popular (UP), el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el movimiento provincial Todos.

Alianzas políticas y respaldo partidista para Pabel Muñoz

Durante el trámite de inscripción, el alcalde estuvo acompañado por dirigentes y candidatos como Cristina Cachaguay y Gustavo Vallejo.

Muñoz sostuvo que la candidatura para la reelección en Quito no responde únicamente a una coyuntura electoral, sino a un compromiso programático destinado a unificar propuestas enfocadas en la movilidad, la infraestructura y el desarrollo social, superando diferencias ideológicas previas entre las organizaciones que integran el bloque de apoyo.

Denuncias sobre una supuesta obsesión electoral

El burgomaestre manifestó que mantiene extrema cautela en cada una de sus declaraciones y actuaciones públicas para evitar que se invalide su participación.

Durante su intervención, advirtió sobre la existencia de sectores que supuestamente mantienen una obsesión por apartarlo de la contienda, señalando que cualquier intento de impugnación contra su candidatura para la reelección en Quito requeriría violentar el marco legal y reglamentario vigente en el país.

Ejes prioritarios de campaña y gestión municipal

En cuanto a su propuesta de trabajo, Muñoz indicó que su campaña se centrará en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital.

Entre los pilares fundamentales de su propuesta para la candidatura para la reelección en Quito destacan la seguridad ciudadana, la ejecución de obras públicas y la generación de empleo, puntualizando que el Municipio contribuirá a través de la recuperación del espacio público.

Inversión y competencias frente a la seguridad

Asimismo, el alcalde Pabel Muñoz señaló que el combate directo al narcotráfico y al crimen organizado es competencia del Gobierno Nacional, mientras que el cabildo aporta mediante la creación de oportunidades y empleo, respaldándose en una cartera de inversión cercana a los 7 000 millones de dólares gestionada para el desarrollo urbano de la ciudad.

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