Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El presidente de la República, Daniel Noboa, desmintió las publicaciones difundidas en redes sociales sobre un supuesto uso de drogas y respondió a los cuestionamientos del exmandatario Rafael Correa. Las declaraciones fueron emitidas este miércoles 18 de noviembre de 2026 durante una entrevista concedida a Radio Ambato, en el marco de una visita a la provincia de Tungurahua en la que acompañó a los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN) en esa provincia.

Daniel Noboa hizo declaraciones sobre Rafael Correa y la justicia estadounidense

Durante la entrevista, al ser consultado sobre los procesos judiciales pendientes del exmandatario, Daniel Noboa cuestionó la frecuencia y el tono de los mensajes de Rafael Correa en la red social X. En su intervención, el jefe de Estado desmintió las versiones sobre supuesto consumo de sustancias y contrapuso su actividad física y deportiva al señalar: “Me raya a mí hasta de que ando consumiendo drogas, yo soy activo, deportista“.

Asimismo, recordó las recientes intervenciones públicas del exgobernante respecto al sistema judicial de Estados Unidos. En ese contexto, citó el proceso contra los hermanos Estrada —detenidos en Panamá y requeridos por la justicia norteamericana por narcotráfico, posesión ilegal de armas y distribución ilegal de ametralladoras—, señalando que un juez y un jurado de ese país avalaron el pedido fiscal para su aprehensión y difusión roja.

Postura frente a congresistas de Estados Unidos y estados de excepción

Otro punto abordado por Daniel Noboa fue la carta suscrita por 13 congresistas demócratas de Estados Unidos que solicitaron revisar o suspender la cooperación militar con Ecuador. El presidente indicó que se trata del tercer intento de una facción del Partido Demócrata, a la que vinculó con el correísmo, por frenar dicha asistencia, y relativizó el peso de la misiva al recordar que la Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros.

Respecto a la seguridad interna, confirmó que mantendrá las declaratorias de estados de excepción y defendió la Ley Antimafias, aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada sin objeciones. Reconoció además la desproporción numérica frente a las estructuras delictivas, precisando que el país cuenta con 35 000 militares y 56 000 policías activos frente a organizaciones como Los Lobos, con más de 40 000 integrantes, y Los Choneros, con más de 20 000.

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Proyecciones eléctricas y evaluación del gabinete ministerial

En materia energética, Daniel Noboa descartó racionamientos de electricidad para el sector residencial y sostuvo que los embalses de Mazar y Amaluza presentan niveles superiores en varios metros respecto a 2023. Añadió que las centrales Toachi-Pilatón y Delsitanisagua aportan 400 megavatios adicionales frente a 2024, sumados a más de 500 megavatios de generación renovable y autogeneración ya habilitados, y otros 500 megavatios proyectados para el próximo año.

No obstante, cuestionó que parte del sector industrial no haya cumplido con el 30 % de autogeneración solicitado hace más de 18 meses.

Finalmente, adelantó que al cierre del año evaluará el rendimiento de cada ministro mediante indicadores de gestión (KPIs) para definir permanencias o cambios en su equipo de Gobierno.

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