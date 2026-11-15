Noboa anuncia aeropuerto internacional en Taura y vincula a Petro con reunión en Manta

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo 15 de noviembre de 2026 la construcción de un aeropuerto internacional junto a la Base Aérea de Taura, en Guayas.

Durante una entrevista con el medio digital Altavoz, el mandatario también se refirió a una visita del expresidente colombiano Gustavo Petro a Manta y sus presuntos contactos con personas investigadas por crimen organizado.

Noboa aseguró que el nuevo aeropuerto de Taura se convertirá en una terminal comercial estratégica para la región. Su objetivo será facilitar la conexión de pasajeros provenientes de provincias como El Oro y Azuay, especialmente quienes se desplazan hacia Guayaquil.

El mandatario explicó que el proyecto se desarrollará junto a las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Sin embargo, no precisó el presupuesto, los plazos de construcción ni la fecha prevista para iniciar las operaciones comerciales.

Noboa niega que Taura sea una base militar estadounidense

Durante la entrevista, Daniel Noboa rechazó las afirmaciones de que la Base Aérea de Taura se haya convertido en una instalación militar de Estados Unidos. Según explicó, la presencia de personal estadounidense responde a misiones temporales de cooperación e investigaciones específicas.

“Se trabaja en conjunto. No es una base americana, es una base ecuatoriana”, afirmó el presidente al referirse a las operaciones militares que se desarrollan en este complejo, ubicado aproximadamente a 30 kilómetros de Guayaquil.

La Constitución ecuatoriana prohíbe establecer bases militares extranjeras o ceder instalaciones nacionales a fuerzas armadas de otros países. Esta restricción fue ratificada en el referéndum de 2025, cuando los ecuatorianos rechazaron la propuesta gubernamental para modificarla.

Noboa relaciona a Gustavo Petro con una reunión en Manta

Otro de los temas abordados por Daniel Noboa fue la visita que el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó a Manta durante 2025. El mandatario ecuatoriano aseguró que el político colombiano se reunió con Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda.

Según Noboa, el encuentro se produjo durante su ceremonia de posesión presidencial de mayo de 2025. Además, afirmó que existen indicios de posibles contactos de Petro con dirigentes del crimen organizado, aunque no presentó públicamente pruebas que permitan comprobar esa afirmación.

El presidente ecuatoriano también señaló que el propietario de la vivienda donde se habría hospedado Petro fue asesinado semanas después de aquella visita. No se ha establecido públicamente una relación causal entre ambos hechos.

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