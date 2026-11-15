Ecuador comprará armas a Italia y buques a Corea del Sur para combatir el crimen organizado

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo 15 de noviembre de 2026 que el Gobierno adquirirá armamento y equipamiento para helicópteros de Italia, además de buques e interceptores de Corea del Sur.

Las compras forman parte de la estrategia de cooperación internacional para fortalecer la seguridad y combatir al crimen organizado.

Durante una entrevista concedida al portal digital Altavoz, el mandatario explicó que Ecuador busca ampliar sus capacidades militares y mejorar el control de sus aguas territoriales frente a las operaciones de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

“Con Italia ahora va a haber una compra de armamento y de equipos de helicópteros bastante grande”, afirmó Noboa. También señaló que su administración trabaja con Corea del Sur para incorporar interceptores y embarcaciones destinadas a reforzar la vigilancia marítima.

El Gobierno ecuatoriano no precisó los montos de las adquisiciones, la cantidad de equipos militares ni los plazos previstos para su entrega. La iniciativa se enmarca en los acuerdos de cooperación internacional impulsados para enfrentar la inseguridad.

Noboa aclara la presencia militar estadounidense en Taura

Durante la entrevista, Daniel Noboa también respondió a consultas sobre la presencia de militares estadounidenses en la base aérea de Taura, ubicada aproximadamente a 30 kilómetros de Guayaquil.

El mandatario negó que las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) se hayan convertido en una base militar de Estados Unidos. Según él, las actividades del personal extranjero son temporales y responden a misiones o investigaciones específicas.

“Se trabaja en conjunto. No es una base americana, es una base ecuatoriana”, aseguró Noboa al referirse a los mecanismos de cooperación militar entre ambos países.

Cooperación internacional incluye inversión en fronteras

La estrategia de seguridad de Ecuador también contempla acuerdos con Emiratos Árabes Unidos. Noboa indicó que esta alianza permitirá implementar sistemas tecnológicos de control fronterizo, con una inversión superior a 60 millones de dólares.

Estos mecanismos buscan fortalecer la vigilancia en las fronteras ecuatorianas y mejorar la capacidad de respuesta frente a las actividades del crimen organizado transnacional.

El mandatario sostuvo que Ecuador mantiene relaciones de cooperación con varios países para obtener equipamiento, tecnología y asistencia especializada en materia de seguridad.

Elaborado con información de EFE

Te recomendamos: