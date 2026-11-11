Daniel Noboa renueva el estado de excepción en ocho provincias de Ecuador por 30 días

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El presidente Daniel Noboa extendió por 30 días adicionales el estado de excepción por grave conmoción interna en ocho provincias de Ecuador. La renovación consta en el Decreto Ejecutivo 532, que el mandatario suscribió este miércoles 11 de noviembre de 2026.

La medida comprende a El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. El nuevo decreto mantiene los mismos términos que estableció el Decreto Ejecutivo 498, del 15 de septiembre de 2026, para estas jurisdicciones.

El estado de excepción mantiene las medidas del Decreto 498

El Gobierno declaró el estado de excepción en septiembre, bajo la causal de grave conmoción interna, debido a la situación de seguridad en varias zonas del país. En esa ocasión, Noboa también oficializó un toque de queda para cuatro provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

El Decreto Ejecutivo 498 estableció una vigencia inicial de 60 días, que concluye el 15 de noviembre de 2026. Sin embargo, con la firma del Decreto 532, el Presidente extendió la declaratoria por otros 30 días en las ocho provincias señaladas.

Entre las disposiciones excepcionales que contempló el decreto de septiembre constan la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. También autorizó las requisiciones temporales de bienes y servicios, así como el empleo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional.

Otra de las medidas estableció restricciones a la libertad de tránsito en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí. El documento fijó el toque de queda entre el 17 y el 30 de septiembre, desde las 00:00 hasta las 05:00. Durante ese período, las autoridades no podían emitir salvoconductos.

El nuevo decreto no precisa si habrá otro toque de queda

La renovación del estado de excepción ocurre después de que concluyera el toque de queda que el Gobierno dispuso en Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos. La restricción de movilidad terminó un día antes de la emisión del Decreto Ejecutivo 532.

El nuevo documento, firmado este 11 de noviembre, no especifica si el Gobierno también renovará el toque de queda. Tampoco establece nuevas fechas ni horarios para aplicar una eventual restricción a la circulación de personas.

Por lo tanto, aunque Noboa extendió el estado de excepción por 30 días, el Decreto 532 no incorpora una disposición expresa sobre la continuidad de la prohibición de movilidad nocturna que rigió en septiembre.

El anterior toque de queda dejó más de 2 000 personas detenidas, según un balance que se difundió el 8 de noviembre. Esa cifra corresponde a los resultados de los operativos ejecutados durante la aplicación de la medida.

Con la renovación, las ocho provincias permanecerán bajo el estado de excepción durante 30 días adicionales, bajo las condiciones establecidas para sus respectivas jurisdicciones en el Decreto Ejecutivo 498.

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