Daniel Noboa insiste en que no habrá cortes de luz para las familias en Ecuador

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa habló la mañana de este lunes 26 de octubre en una entrevista en Radio Sucre sobre la situación de Ecuador en seguridad, economía, etc.

El Presidente comenzó hablando sobre las inundaciones en Ecuador y señaló que El Niño llegó al país y ante ello se trabaja en mantenimientos eléctricos, dragado de ríos y más. Noboa señaló que en este momento se constata qué municipios trabajaron en dar mantenimiento a sus sistemas de alcantarillado y cuáles no.

Generación eléctrica

En cuanto a los apagones, Noboa recordó su promesa de que las familias no tendrán cortes de luz y que se les ha cortado el servicio a las empresas a quienes se advirtió que debían tener el 30% de generación propia.

Destacó que el Gobierno discute con los gremios para que haya algún tipo de alivio tributario para quienes cumplieron con la inversión en autogeneración, como manera de agradecimiento.

También habló de los esfuerzos del Gobierno para la generación eléctrica, además de compras de generadores y repuestos. Toachi Pilatón genera 200 megas en medio de los efectos de El Niño, Daule Peripa agregó 80 megas, Trinitaria 180 megas, lo que ha impedido que haya apagones a las familias.

Noboa señaló que “las personas involucradas en el caso Progen tienen que irse presas, punto”, dijo y destacó que el Gobierno los enjuició en Estados Unidos porque eran empresas americanas. Negó que el Gobierno no esté ayudando y que él ha sido quien ha tenido que dar las malas noticias en 2024 derivadas de eso.

Agregó que el Gobierno ha peleado por ATM, que ya genera 30 megas, pero la Cámara de Comercio de Quito le aceptó una prórroga.

Detalló que en los últimos 18 meses, se han incorporado más de 1 100 megas al sistema nacional interconectado. Agregó que el reto es crecer más que lo que estaba proyectado.

Seguridad

Daniel Noboa afirma que el Gobierno es duro con la corrupción así involucre a actores políticos, así luego acusen al Gobierno de persecución política.

Señaló que si hay pruebas de lavado de activos o corrupción, “hay que actuar”. Destacó que también se combate la corrupción a la interna, como en la AMT, ministerio de Educación y más.

Resaltó que el Gobierno anuncia el toque de queda con anticipación para que las familias puedan planificar, por ejemplo viajes.

Noboa dice que los homicidios han bajado; sin embargo, el Gobierno se prepara para darle seguridad a la gente en la semana 45 de estiaje, en la que en años pasado los crímenes aumentan.

Aseguró también que dinero de narcotráfico está involucrado en financiar la oposición al Gobierno y campañas, no solo la del 2023. Noboa dijo que hay tres partidos políticos con nexos con el narcotráfico.

En cuanto a Luisa González, Noboa señala que la investigación arroja indicios de que sí estaba involucrada con dinero ilícito pero aún hay que esperar el proceso judicial. Ante la pregunta de por qué no la enviaron a El Encuentro, aclaró que esa es una cárcel solo de varones y se la envió a la cárcel de Chimborazo que no es de máxima seguridad.

Jóvenes en Acción

El Mandatario destacó que el Gobierno trabaja por darle empleo a los jóvenes, por ello, a través de Jóvenes en Acción, se le está dando empleo a 700 000 jóvenes en el sector público y privado. Los jóvenes recibirán 400 dólares, el primer pago será el primer pago este viernes 30 de octubre y el segundo pago será el 27 de noviembre; son 560 millones de dólares entregados directamente a los jóvenes.

Señaló que estos jóvenes contarán con ese ingreso en el último trimestre del año que es cuando más se necesita. Resaltó que esta ayuda a las familias a través de los jóvenes es otro modo de llegar a los hogares con ayuda.

Noboa destacó que hay recursos debido a que la política pública ha funcionado y por ello tenemos un Riesgo País bajo, aumento en las ventas, etc.

Obras y logros del Gobierno

El Primer Mandatario habló sobre las obras que entrega el Gobierno, destacó la vía E25 en Los Ríos; el Quinto Puente, que dará impulso al lado sur de Guayaquil. También habló de la inversión privada en Termogás Machala.

Comentó que con Perú se cerró un contrato de petróleo de 1 600 millones de dólares y que con Colombia se mantiene abierta la puerta de venta de energía. Comentó que hoy Colombia no nos está vendiendo nada de energía y ayer hasta el mediodía habían vendido alrededor de 50 megas por hora.

Daniel Noboa respondió qué es lo que considera que ha hecho mal durante su Gobierno y dijo: “confiar en expertos”. Aseguró que ha hecho mal en confiar en gente que por su capacidad han considerado que trabajarán por el bien de los ecuatorianos y no ha sido así. Así mismo en tema energético, que han tomado sugerencias que han resultado ser malas.

EN VIVO | Entrevista del presidente @DanielNoboaOk en Radio Sucre. ⭕ YT: https://t.co/bEIKHhAK2C ⭕ FB: https://t.co/682oNv9tsp — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) October 26, 2026

Te recomendamos