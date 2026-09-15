Marco Rubio afirma que Rafael Correa tuvo vínculos con grupos criminales

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa habría mantenido una conexión directa con grupos criminales. Según sus declaraciones, estos grupos habrían beneficiado políticamente al exmandatario y a su movimiento.

Rubio también sostuvo que Correa y su grupo político habrían tenido enlaces con diferentes organizaciones criminales y que, según su versión, los habrían utilizado dentro de su estrategia política interna. El funcionario estadounidense además señaló que esas acciones habrían buscado generar desestabilización contra gobiernos y que tuvieron repercusiones en Estados Unidos.

Las declaraciones de Rubio sobre Correa

Las afirmaciones de Marco Rubio corresponden a una entrevista realizada en 2024. En esa conversación, el secretario de Estado estadounidense se refirió a los presuntos vínculos de Rafael Correa y su movimiento político con distintos grupos criminales.

Rubio aseguró que esos grupos habrían tenido un beneficio político para Correa y su organización. También afirmó que el expresidente y su movimiento habrían utilizado esos enlaces como parte de su política interna.

En la entrevista, Rubio expresó su posición sobre la existencia de esos vínculos y señaló que los grupos criminales habrían servido para generar procesos de desestabilización contra gobiernos.

El funcionario estadounidense también relacionó esas acciones con consecuencias para Estados Unidos. Según su versión, las actuaciones de esos grupos no se habrían limitado al escenario político ecuatoriano, sino que habrían generado repercusiones en territorio estadounidense.

Las declaraciones volvieron a cobrar relevancia después de la reciente visita de Rubio a Ecuador. El Secretario de Estado llegó al país y mantuvo encuentros con autoridades ecuatorianas.

La visita de Marco Rubio a Ecuador

Durante su reciente visita, Marco Rubio se reunió con el presidente Daniel Noboa. El secretario de Estado de Estados Unidos también recibió una condecoración en el Palacio de Carondelet.

La agenda de Rubio en Ecuador incluyó reuniones con autoridades del país. En esos encuentros, abordó asuntos relacionados con seguridad y cooperación entre Ecuador y Estados Unidos.

La visita dio nuevamente atención a las declaraciones que Rubio había realizado en 2024 sobre Rafael Correa y su movimiento político. En aquella entrevista, el funcionario estadounidense sostuvo que Correa y su grupo político habían tenido enlaces con diferentes grupos criminales.

Rubio señaló: “No creo que hay dudas de que Correa y su grupo político ha tenido enlaces con diferentes grupos y lo ha usado para su política interna”.

Así, las declaraciones de 2024 volvieron al debate público en el contexto de la visita del secretario de Estado estadounidense a Ecuador. Rubio mantuvo su señalamiento sobre los presuntos vínculos entre el exmandatario, su movimiento político y diferentes grupos criminales, además de atribuirles un supuesto uso político y acciones de desestabilización contra gobiernos.

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