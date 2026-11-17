Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

La comparecencia del expresidente Rafael Correa ante la justicia ecuatoriana “es cuestión de tiempo“, afirmó este martes 17 de noviembre de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg. Al referirse a las versiones sobre una eventual detención o traslado del exmandatario antes de las festividades de diciembre, el funcionario sostuvo que se trata de un pedido que recibe de los ciudadanos tanto en sus recorridos como en redes sociales, y comparó esta situación con la de otras personas requeridas por la ley que ya fueron localizadas fuera del país.

Declaraciones sobre Rafael Correa y la cooperación internacional

Durante una entrevista en Radio Sucre, se consultó a Reimberg sobre los rumores de que Rafael Correa, quien reside en Bélgica con asilo político otorgado por ese Estado, podría llegar a Ecuador o viajar a Estados Unidos antes de Navidad. “Yo creo que los ecuatorianos nos han pedido ese regalo de Navidad“, respondió el titular del Interior, quien evitó confirmar fechas exactas, pero aseguró que el cerco judicial avanza sobre quienes tienen procesos pendientes.

“Pensaron, en muchos casos, que muchos no iban a responder ante la justicia y hoy están respondiendo ante la justicia. Hay muchos que pensaron que no íbamos a llegar y los tenemos detenidos en otros países esperando las extradiciones de esas personas para que paguen por el daño hecho. Así que todo es cuestión de tiempo“, manifestó Reimberg.

Al ser consultado sobre los reportes de que la Interpol negó anteriormente la difusión roja contra Rafael Correa, el ministro señaló que se trató de un asunto de forma en la presentación anterior que puede mejorarse, y agregó que si el exmandatario siente temor “está bien que tenga miedo, porque todos aquellos que tienen rabo de paja, todos ellos que hicieron daño al país, tienen que tener miedo“.

Acusaciones por financiamiento ilícito y seguridad del Presidente

En la misma conversación, al abordar las amenazas contra el presidente Daniel Noboa y las versiones de sectores políticos que las vinculan con la campaña electoral, Reimberg dirigió cuestionamientos contra Rafael Correa y su movimiento político, la Revolución Ciudadana.

El ministro señaló que quienes participaron en el financiamiento de estructuras delictivas o recibieron recursos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal buscan generar inestabilidad.

Asimismo, el funcionario responsabilizó a alias Loco Ovidio de gran parte de los hechos violentos ocurridos en la provincia de Manabí y detalló que las unidades de inteligencia cuentan con información sobre intentos de atentar contra el jefe de Estado.

Según indicó, personas cercanas al entorno del exgobernante estarían entregando datos a las autoridades sobre estos planes.

Captura de cabecillas criminales y nuevos procesos de extradición

Respecto al balance operativo en materia de seguridad, Reimberg afirmó que las fuerzas del orden han capturado a más del 92% de los cabecillas criminales identificados en Ecuador, incluyendo financistas y operadores de cuello blanco. No obstante, reconoció que aún restan objetivos por detener y anunció que existe una lista de al menos 10 personas adicionales —además de los cinco casos ya conocidos en Panamá y Ecuador— que podrían entrar en procesos de extradición hacia Estados Unidos.

Como parte de la cooperación bilateral con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), el ministro informó que durante la madrugada de este martes 17 de noviembre la Policía Nacional ejecutó un operativo conjunto que permitió capturar a tres ecuatorianos vinculados con el tráfico de armamento.

Situación jurídica de Rafael Correa en el caso Sobornos

El expresidente Rafael Correa mantiene en Ecuador una sentencia ejecutoriada de ocho años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016, investigación en la que la Fiscalía determinó una recaudación superior a los 7,5 millones de dólares mediante aportes irregulares de empresarios a cambio de contratos estatales.

Tras ser ratificada en apelación y casación en 2020, la condena volvió a ser confirmada el 10 de noviembre de 2026 luego de resolverse recursos presentados por los sentenciados.

Tanto el exmandatario como la Revolución Ciudadana han rechazado el fallo alegando persecución política. Debido a que Rafael Correa cuenta con estatus de asilado político reconocido por el Reino de Bélgica, cualquier trámite de entrega o cooperación judicial requiere cumplir con los procedimientos diplomáticos y legales establecidos entre ambos países.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué dijo el ministro John Reimberg sobre llevar a Rafael Correa ante la justicia?

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó este martes 17 de noviembre de 2026 que llevar al expresidente Rafael Correa ante la justicia ecuatoriana «es cuestión de tiempo».

De acuerdo con el apartado Declaraciones sobre Rafael Correa y la cooperación internacional, el funcionario señaló que existen otras personas requeridas por la ley que ya fueron localizadas y detenidas en el exterior a la espera de extradición, y calificó la eventual comparecencia del exmandatario como «un regalo de Navidad» pedido por los ciudadanos.

❓ ¿Por qué no se ha ejecutado una difusión roja de Interpol contra Rafael Correa?

Según explicó el ministro John Reimberg, la negativa anterior de Interpol respondió a un asunto de forma en la presentación de la solicitud, el cual puede ser mejorado.

Según se detalla en Declaraciones sobre Rafael Correa y la cooperación internacional, el secretario de Estado evitó confirmar fechas exactas sobre nuevos trámites internacionales, pero sostuvo que el Gobierno continúa impulsando las acciones correspondientes para que quienes tienen procesos pendientes respondan por sus actos.

❓ ¿Cuál es la condena que mantiene Rafael Correa en Ecuador?

Rafael Correa mantiene una sentencia ejecutoriada de ocho años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Conforme consta en Situación jurídica de Rafael Correa en el caso Sobornos, la investigación de la Fiscalía determinó aportes irregulares de empresarios por más de USD 7,5 millones a cambio de contratos estatales; el fallo fue ratificado en 2020 y confirmado nuevamente el 10 de noviembre de 2026 tras resolverse recursos de los sentenciados.

❓ ¿Dónde reside actualmente Rafael Correa y cuál es su estatus legal?

El expresidente Rafael Correa reside en el Reino de Bélgica, país que le otorgó oficialmente el estatus de asilo político.

Como se indica en Situación jurídica de Rafael Correa en el caso Sobornos, esta condición jurídica reconocida por el Estado belga implica que cualquier procedimiento de entrega o cooperación judicial internacional debe cumplir con los mecanismos legales y diplomáticos entre ambos países.

❓ ¿Qué otros anuncios sobre extradiciones y seguridad realizó el ministro John Reimberg?

El ministro informó que existe una lista de al menos diez personas adicionales que podrían entrar en procesos de extradición hacia Estados Unidos y que se ha capturado a más del 92 % de los cabecillas criminales.

Bajo la sección Captura de cabecillas criminales y nuevos procesos de extradición, Reimberg también reportó la detención de tres ecuatorianos vinculados al tráfico de armas durante un operativo conjunto ejecutado la madrugada de este 17 de noviembre junto con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

Te recomendamos