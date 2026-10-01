Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) movilizarán a 288 949 ciudadanos que tendrán responsabilidades directas durante la jornada electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) incorporó una nueva herramienta para reforzar la preparación de quienes integrarán las Juntas Receptoras del Voto (JRV).

CNE habilita capacitación virtual para los miembros de mesa

El CNE habilitó este jueves 1 de octubre de 2026 una plataforma de capacitación virtual dirigida a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV).

La herramienta funcionará hasta el 29 de noviembre y servirá como refuerzo de la capacitación presencial obligatoria que reciben los ciudadanos seleccionados para integrar las mesas.

Los miembros de mesa podrán acceder al portal capacitacionelectoral.cne.gob.ec. Allí encontrarán contenidos relacionados con las tareas que deberán cumplir durante las elecciones.

La plataforma también incluye un chatbot que responde consultas en tiempo real sobre las atribuciones de los MJRV y aspectos generales del proceso electoral.

¿Qué aprenderán los miembros de las Juntas Receptoras del Voto?

La capacitación virtual aborda las cuatro fases que deberán cumplir los integrantes de las juntas durante la jornada electoral.

La primera corresponde a la instalación de la Junta Receptora del Voto. Después vendrán el sufragio, el escrutinio y el embalaje de los paquetes electorales para su posterior entrega.

Los contenidos también permitirán repasar tareas como la entrega de papeletas y certificados de votación, el llenado de actas y el conteo de votos al cierre del sufragio.

Los MJRV también conocerán las obligaciones y responsabilidades que establece la normativa electoral para el ejercicio de sus funciones.

ATENCIÓN 🟡🔵🔴



🧑🏻‍💻 | Habilitamos plataforma de capacitación virtual para reforzar los conocimientos de los #MJRV en el marco de las #Elecciones2027Ec y #ElecciónCPCCS2027. 🗳️🇪🇨



🗞️ Los detalles en el siguiente boletín. 🔗⤵️https://t.co/d9hUJQSAPg pic.twitter.com/4H0k8uF9k6 — cnegobec (@cnegobec) October 1, 2026

¿Quiénes fueron seleccionados como miembros de mesa?

El CNE seleccionó el 2 de septiembre a 288 949 personas para integrar las Juntas Receptoras del Voto. Del total, 285 509 constan en el padrón electoral de Ecuador y 3 440 corresponden al exterior.

El sorteo ocurrió de forma simultánea en las 24 Juntas Provinciales Electorales y en la Junta Especial del Exterior, con presencia de notarios públicos.

El organismo estableció un orden de prioridad para la selección. Primero constan los estudiantes de educación superior. Después aparecen empleados privados o servidores públicos con título profesional, bachilleres, estudiantes de bachillerato, residentes de sectores rurales y otros ciudadanos que forman parte del Registro Electoral.

Alrededor del 80% de las personas seleccionadas son estudiantes universitarios.

¿Cómo consultar si fue seleccionado como miembro de mesa?

Los ciudadanos pueden verificar su designación mediante la plataforma de consulta del Registro Electoral del CNE.

Para realizar la consulta deben ingresar su número de cédula, registrar su fecha de nacimiento, completar la verificación de seguridad y seleccionar la opción “Consultar”.

El sistema desplegará la información electoral del ciudadano e indicará si integra una Junta Receptora del Voto.

La consulta también está disponible desde el portal principal del CNE y mediante la aplicación móvil CNE App.

El período de notificación a los miembros de mesa empezó el 4 de septiembre y concluirá el 4 de noviembre de 2026.

Multas para los miembros de mesa que incumplan sus obligaciones

La capacitación es obligatoria y se desarrolla desde el 7 de septiembre hasta el 29 de noviembre.

Quienes no asistan a la capacitación afrontan una multa equivalente al 10% del salario básico unificado. La ausencia para integrar una Junta Receptora del Voto implica una sanción equivalente al 15%.

La normativa también establece una multa de seis a diez salarios básicos unificados para quien abandone injustificadamente la mesa antes de concluir el escrutinio y firmar los documentos. Esta conducta también puede derivar en destitución o suspensión de los derechos de participación hasta por seis meses.

Impedir el voto de una persona habilitada o permitir que sufrague alguien impedido implica una multa equivalente a tres salarios básicos unificados.

¿Cuándo se puede justificar la ausencia a una Junta Receptora del Voto?

El artículo 292 del Código de la Democracia contempla excepciones para las personas que no puedan integrar una junta.

Entre las causales constan impedimentos legales, problemas de salud o condiciones físicas con respaldo de un certificado médico. También aplica una calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones o durante los ocho días anteriores.

La justificación también contempla a quienes se encuentren fuera de Ecuador o ingresen al país el día de los comicios, además de las personas con voto facultativo.

Los documentos de respaldo deben presentarse ante una Delegación Provincial Electoral. El trámite no tiene costo.

Elecciones seccionales y del CPCCS convocarán a 13,8 millones de electores

Más de 13,8 millones de personas constan entre los electores convocados para escoger autoridades locales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En las elecciones se escogerán 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4 131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales.

Los electores también escogerán a los siete integrantes principales del CPCCS. Las autoridades electas asumirán sus cargos el 14 de mayo de 2027.

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