Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de noviembre de 2026

Este domingo 29 de noviembre, en las elecciones seccionales 2026, los electores de Ecuador eligen a prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales. Para esos cargos hay 26 587 candidaturas, según el reporte de candidatos calificados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es la cifra más baja de las tres últimas elecciones seccionales. En 2019 hubo 4151 2 candidaturas y en 2023, 31 696. En siete años, la oferta se redujo en 14 925 candidaturas, un 36%.

EL COMERCIO comparó las bases de candidatos del CNE de esas tres elecciones, cantón por cantón y parroquia por parroquia. La reducción aparece en todas las dignidades y en casi todo el mapa. También cambió quién presenta las candidaturas: hay menos alianzas, menos organizaciones nacionales en la papeleta y una sola de ellas tiene el 18,4% de todas las candidaturas del país.

Este análisis cierra una serie de tres entregas. El viernes, EL COMERCIO publicó cómo cambiaron los votos nulos y blancos en las tres últimas seccionales. El sábado, el mapa del Ecuador que no vota. Esta entrega trata sobre quiénes piden el voto en las urnas.

Busque su cantón y su provincia. En la visualización puede ver cuántas candidaturas a la alcaldía y a la prefectura hay donde usted vota, cuántas hubo en 2019 y 2023, quién las presenta y cuántas listas compiten en cada junta parroquial.

📉 Menos candidaturas en todas las dignidades en las elecciones seccionales 2026

La reducción no se concentra en un solo cargo. Entre 2019 y 2026 bajaron las candidaturas a todas las dignidades:

Dignidad 2019 2023 2026 Prefectura 223 186 144 Alcaldía 1 875 1 544 1 299 Concejalías urbanas y rurales 12 479 8 919 7 425 Vocales de juntas parroquiales 26 935 21 047 17 719 Total 41 512 31 696 26 587

La caída más grande, en proporción, estuvo en las concejalías: 40,5% menos que en 2019. Le siguen la prefectura (35,4%), las juntas parroquiales (34,2%) y la alcaldía (30,7%).

Las cifras corresponden a los candidatos principales. Cada uno tiene además un suplente. Contando a los suplentes, en 2026 hay 51 875 personas inscritas.

Hay un cantón más que en las elecciones anteriores. Sevilla Don Bosco, en Morona Santiago, se separó del cantón Morona y eligió a su primer alcalde en agosto de 2025. El domingo elige alcalde por primera vez en unas elecciones seccionales.

Elecciones seccionales 2026 adelantadas y reglas nuevas

A diferencia de las de 2023, estas seccionales se adelantaron. Estaban programadas para el 14 de febrero de 2027. Pero el 27 de marzo de 2026, el Pleno del CNE resolvió adelantarlas al 29 de noviembre de 2026. Se basó en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que advertía sobre lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño para finales de 2026 e inicios de 2027.

El cambio movió todo el calendario y acortó los tiempos para que partidos y movimientos prepararan sus candidaturas. Los procesos de democracia interna, en los que las organizaciones eligieron a sus candidatos, se hicieron entre el 18 de junio y el 2 de julio. Las alianzas se registraron hasta el 18 de julio. Las candidaturas se inscribieron entre el 2 y el 17 de agosto.

Las organizaciones también compitieron con reglas nuevas. El 24 de julio de 2025 entró en vigor una reforma al Código de la Democracia que endureció los requisitos para que partidos y movimientos conserven su registro en el CNE.

Antes, un movimiento local perdía su inscripción si no obtenía al menos el 3% de los votos válidos en dos elecciones consecutivas en su jurisdicción. Ahora la pierde si no alcanza el 5% en una sola elección. Para las organizaciones nacionales, el umbral pasó del 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas al 5% en una. También pueden conservar su registro si tienen al menos tres asambleístas, el 8% de las alcaldías o concejales en al menos el 10% de los cantones.

Dos explicaciones para la caída de candidatos en elecciones seccionales 2026 y las anteriores

Madeleine Molina, politóloga y abogada, ve dos razones principales detrás de la reducción de candidaturas. La primera es el cierre de organizaciones políticas. Los partidos, añade, “no son estructuras organizacionales perfectas”, pero “igual son vehículo para ciertos grupos”, que buscan competir por una dignidad. Con la suspensión o la cancelación de varias organizaciones en los últimos años, sostiene, se redujeron esos vehículos de participación, también en cantones y juntas parroquiales. Molina aclara que no hace un juicio sobre si esos cierres limitan la participación o si responden a la necesidad de evitar el ‘multipartidismo extremo’.

La segunda es el hartazgo. Entre 2023 y 2026, recuerda, el país pasó por la muerte cruzada, elecciones presidenciales anticipadas, nuevas elecciones generales y consultas populares. A eso suma la violencia contra autoridades locales, con alcaldes y concejales asesinados, y las extorsiones. Para Molina, ese contexto genera un “hartazgo ciudadano” hacia las organizaciones políticas, y el miedo lleva a algunas personas a no postularse, para “salvaguardar su integridad y su seguridad”.

🗳️ La papeleta de alcalde tiene menos opciones

En la alcaldía, la reducción se nota en la papeleta de cada cantón. 2019: en promedio, 8,5 candidaturas a alcalde por cantón. 2023: siete. Y en 2026: 5,8.

77 cantones tuvieron 10 o más candidaturas a la alcaldía, en 2019. En 2023 fueron 37. En 2026 son 6. El máximo pasó de 22 candidaturas en un cantón, en 2019, a 11 en 2026.

De los 221 cantones que eligieron alcalde en 2019, 152 tienen hoy menos candidaturas que entonces. En 29 hay las mismas y en 40, más.

Estas fueron las caídas más grandes entre 2019 y 2026:

Santa Elena (Santa Elena): de 20 candidaturas a 5.

de 20 candidaturas a 5. Durán (Guayas): de 21 a 8.

de 21 a 8. Rumiñahui (Pichincha): de 22 a 10.

de 22 a 10. Salinas (Santa Elena): de 15 a 3.

de 15 a 3. Daule (Guayas), Muisne (Esmeraldas) y Yaguachi (Guayas): 11 menos cada uno.

Las ciudades más grandes siguieron la misma línea. Quito tuvo 18 candidaturas a la alcaldía en 2019, 12 en 2023 y hay 10 en 2026. En Guayaquil, 17, 11 y 8. En Cuenca, 13 en 2019 y 9 en 2023 y en 2026.

Este año, los cantones con más candidaturas a la alcaldía son Chilla (El Oro) y Chambo (Chimborazo), con 11 cada uno. Les siguen Quito, Rumiñahui, Milagro y Santo Domingo, con 10.

En el otro extremo, 19 cantones tienen dos o tres candidaturas. Chinchipe (Zamora Chinchipe) es el único con dos.

En la prefectura, el mismo camino

En las 23 provincias que eligen prefecto, el promedio pasó de 9,7 candidaturas en 2019 a 8,1 en 2023 y a 6,3 en 2026. Galápagos no elige prefecto: tiene un Consejo de Gobierno.

Entre 2023 y 2026, las caídas más grandes fueron en Loja (de 12 candidaturas a 4), Imbabura (de 10 a 4), Cotopaxi (de 8 a 4) y Guayas (de 13 a 8). En 2019, Guayas y Santa Elena tuvieron 20 cada una.

🏘️ Más parroquias registran una o dos listas

En las juntas parroquiales rurales, cada organización o alianza inscribe una lista de candidatos a vocal. Los registros del 2019 muestran que compitieron, en promedio, 6,6 listas por parroquia. En 2023 fueron 5,1. En 2026 son 4,3.

El cambio se ve mejor en las parroquias con poca competencia. Los datos de las elecciones del 2019 muestran que solo tres parroquias tuvieron una única lista. Cuatro años después, en 2023 fueron siete. En 2026 son 14. En ellas, todas las candidaturas a vocal son de una misma lista.

Las parroquias con dos listas pasaron de 11 en 2019 a 31 en 2023 y a 86 en 2026.

🔁 Más de la mitad de los alcaldes busca la reelección

Entre quienes están en la papeleta hay caras conocidas. EL COMERCIO cruzó los nombres de los candidatos de 2026 con los de 2023, dentro de la misma provincia.

De los 221 alcaldes que ganaron en 2023, 112 son candidatos a la alcaldía del mismo cantón (50,6%). Otros cinco son candidatos a prefecto.

De los 23 prefectos electos en 2023, nueve buscan la reelección. Otros cuatro son candidatos a alcalde.

De 1 299 candidaturas a la alcaldía de este año, 446 son de personas que ya fueron candidatas en 2023:

330 fueron candidatas a alcalde . De ellas, 112 ganaron y 218 perdieron.

fueron candidatas a . De ellas, 112 ganaron y 218 perdieron. 89 fueron candidatas a concejal.

fueron candidatas a concejal. 14 fueron candidatas a vocal.

fueron candidatas a vocal. 13 fueron candidatas a prefecto.

En total, al menos 3 810 personas que fueron candidatas en 2023, a cualquier dignidad, vuelven a estar en la papeleta en la misma provincia.

🤝 Hoy hay menos alianzas que en 2023

De las tres elecciones, 2023 fue la de más alianzas. Ese año, el 46,9% de todas las candidaturas fue presentado por una alianza. 2019 fue el 29,9%. En 2026 es el 31,9%.

Para la alcaldía pasó lo mismo. Las candidaturas en alianza fueron el 27,3% en 2019, el 45,3% en 2023 y son el 33,8% en 2026.

Estas son las primeras seccionales con una regla nueva para las alianzas. La reforma de 2025 al Código de la Democracia estableció que, para calcular si cada organización alcanza los umbrales que le permiten conservar su registro, los votos y los cargos que obtenga una alianza se dividen en partes iguales entre sus integrantes. Antes, la ley asignaba a cada organización de la alianza el mismo porcentaje que obtenía la alianza completa.

Molina atribuye la menor cantidad de alianzas a la falta de consensos entre las organizaciones. A su juicio, las alianzas no se forman por afinidad ideológica ni por un fin común, sino por “intereses para llegar y para mantener el poder”. Insiste en que “aquí tenemos malos negociadores, malos mediadores”.

Al mismo tiempo, frente a 2023, subió la proporción de candidaturas de organizaciones nacionales sin alianza. Fueron el 56,1% del total en 2019 y el 42,7% en 2023. En 2026 son el 52,3%.

Los movimientos locales tienen una parte menor de la papeleta. Los provinciales presentan el 9,9% de las candidaturas de 2026 y los cantonales, el 5,9%. En 2023 fueron el 5,8% y el 4,5%.

🏛️ Menos organizaciones nacionales y una con mayor presencia

20 organizaciones nacionales presentaron candidaturas propias, sin alianza, en 2019. Luego, en 2023 fueron 17. En 2026 son 11.

Otras tres organizaciones nacionales no pueden presentar candidatos propios este año: la Izquierda Democrática (lista 12), Suma (lista 23) y Reto (lista 33). En julio, el presidente del CNE, José Cabrera, informó que no cumplieron con el proceso de democracia interna, cuyo plazo venció el 2 de julio. “Podrán hacer alianzas, pero no presentar candidatos propios”, dijo. La Izquierda Democrática y Suma forman parte de alianzas que suman 918 y 808 candidaturas, respectivamente. Reto no aparece en ninguna.

En la base de 2026 no hay candidaturas de Revolución Ciudadana (lista 5). El 6 de marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió a ese movimiento de forma provisional por nueve meses, y la Corte Constitucional ratificó la suspensión. Por eso no pudo participar como organización en estas elecciones.

Tampoco hay candidaturas de Construye (lista 25). El CNE eliminó a ese movimiento del registro de organizaciones políticas: el 26 de abril de 2026 resolvió cancelar su inscripción por no cumplir con el número mínimo de afiliados.

Tampoco hay candidaturas de Amigo (lista 16). En junio, Rafael Correa anunció que las principales figuras de su movimiento buscarían postularse con esa organización. En julio, el TCE también suspendió a Amigo por nueve meses.

Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), el movimiento con el que Daniel Noboa ganó la Presidencia en 2025 participa por primera vez en unas seccionales. Tiene 4 886 candidaturas, el 18,4% del total del país. Casi todas van sin alianza: solo 17 están dentro de una.

Una organización política con mayor presencia en elecciones seccionales 2026

ADN tiene candidatura a la alcaldía en 212 de los 222 cantones y a la prefectura en las 23 provincias.

En las dos elecciones anteriores, ninguna organización llegó a esa proporción. La organización con más candidaturas del 2019 fue Alianza PAIS (lista 35), que sumó 4 639 entre las propias y las de sus alianzas: el 11,2% del total. En 2023, Revolución Ciudadana tuvo 3 874, el 12,2%.

Detrás de ADN, en 2026, están Pachakutik (lista 18), con 2 748 candidaturas, y el Partido Social Cristiano (lista 6), con 2 711, contando las propias y las de sus alianzas. En la alcaldía, el Partido Social Cristiano es el segundo con más cantones: tiene candidatura en 143. En la prefectura, Pachakutik está en 20 provincias.

Candidaturas en alianzas

Las organizaciones que más candidaturas tienen dentro de alianzas son Centro Democrático (1 718), el Partido Social Cristiano (1 638) y Unidad Popular (1 407).

Para Molina, cuando una organización nacional tiene candidaturas en casi todos los cantones, las organizaciones pequeñas y locales entran a competir con lo que llama “un discurso deficitario”. Al verse en desventaja, explica, invierten menos en logística, recorridos, personal y presencia en medios. Hacer campaña “tiene un costo”, dice, y más allá del financiamiento que entrega el CNE, no todas las organizaciones pueden cubrirlo. La politóloga sostiene que la presencia local depende de “un trabajo constante en territorio”, no solo en época de elecciones.

👕 Nuevas camisetas en elecciones seccionales 2026

Volver a la papeleta no siempre significa volver con la misma organización. De los 112 alcaldes que buscan la reelección, solo 14 se presentan con la misma lista con la que ganaron en 2023. Otros 31 comparten al menos una organización con su lista anterior. Los 67 restantes no comparten ninguna.

Para Molina, esto muestra que “la afiliación no es igual a la pertenencia”. Según la politóloga, las organizaciones postulan a personas con notoriedad en sus cantones, aunque no hayan militado en ellas, y eso facilita que después cambien de organización.

Molina aclara que no hay una sola razón: hay autoridades que se van a otra organización y organizaciones que se apartan de sus figuras. Propone que el CNE exija requisitos como años de militancia para postular y que el cambio de partido tenga una sanción.

Parte de ese cambio coincide con la ausencia de la lista 5. De los 112, 25 ganaron en 2023 con una lista que incluía a Revolución Ciudadana, sola o en alianza. Ninguno de ellos repite lista y solo dos comparten alguna organización con la de entonces.

También hay nombres nuevos en la papeleta local. De los 42 movimientos provinciales que presentan candidaturas propias en 2026, 18 tienen un nombre que no aparecía en las papeletas anteriores. Entre los 62 movimientos cantonales, son 29.

Algunas organizaciones cambiaron de nombre sin ser nuevas. La lista 20, que en 2019 y 2023 se llamaba Democracia Sí, se presenta ahora como Movimiento Futuro. El CNE aprobó el cambio el 13 de abril de 2026.

🔎 Lo que viene: qué mirar en los resultados del domingo

Cuando el CNE publique los resultados, los datos de esta serie permitirán hacer varias comparaciones:

Las alcaldías y prefecturas: cuántas ganan organizaciones nacionales sin alianza, alianzas y movimientos locales, frente a 2019 y 2023.

cuántas ganan organizaciones nacionales sin alianza, alianzas y movimientos locales, frente a 2019 y 2023. La reelección: cuántos de los 112 alcaldes y de los nueve prefectos que buscan otro periodo lo consiguen.

cuántos de los 112 alcaldes y de los nueve prefectos que buscan otro periodo lo consiguen. Los votos nulos y blancos: si siguen la tendencia de las tres últimas seccionales.

si siguen la tendencia de las tres últimas seccionales. El ausentismo: si el mapa del Austro y del centro de las ciudades se mantiene.

Más información sobre elecciones seccionales en Ecuador

Preguntas sobre candidatos para elecciones seccionales 2026

❓ ¿Cuántos candidatos hay en las elecciones seccionales de 2026? Hay 26 587 candidaturas principales, según el reporte de candidatos calificados del CNE del 12 de noviembre de 2026. Con los suplentes, son 51 875 personas. En 2019 hubo 41 512 candidaturas principales y en 2023, 31 696. ❓ ¿Cuántos candidatos a alcalde hay en 2026? Hay 1 299 candidaturas a la alcaldía en 222 cantones: 5,8 por cantón en promedio. En 2019 hubo 1 875 (8,5 por cantón) y en 2023, 1 544 (7,0 por cantón). ❓ ¿Cuántos alcaldes buscan la reelección? De los 221 alcaldes electos en 2023, 112 son candidatos a la alcaldía del mismo cantón en 2026. De los 23 prefectos, nueve buscan la reelección. ❓ ¿Hay menos alianzas que en las seccionales anteriores? Sí. En 2023, el 46,9% de las candidaturas fue presentado por alianzas. Tres años después, en 2026 es el 31,9%. En 2019 fue el 29,9%. ❓ ¿Qué organización tiene más candidatos en las seccionales de 2026? Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), con 4.886 candidaturas, el 18,4% del total. Tiene candidatura a alcalde en 212 de los 222 cantones y a prefecto en las 23 provincias.