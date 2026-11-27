Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

En las elecciones seccionales de 2023, 2 091 801 personas que constaban en el padrón no fueron a votar. Representaron el 16% de los electores del territorio nacional.

Esas personas no se reparten de forma pareja por el país. EL COMERCIO analizó los registros de electores y sufragantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las tres últimas elecciones seccionales anteriores, parroquia por parroquia. El resultado es un mapa con tres capas.

La primera es el Austro. Cañar y Azuay concentran los cantones donde menos se vota, y así ha sido en 2014, 2019 y 2023.

La segunda está dentro de las ciudades. En Quito y en Guayaquil, las parroquias del centro tienen más ausentismo que las de las afueras.

La tercera está en el propio padrón. Para 2023, el CNE sacó del registro a quienes, teniendo la obligación de votar, llevaban cuatro elecciones sin hacerlo. En Cañar y Azuay, el padrón se redujo y el porcentaje de ausentismo bajó, aunque fue menos gente a votar.

Este análisis sobre elecciones seccionales en Ecuador es la segunda parte de una serie. Ayer, viernes 27 de noviembre, EL COMERCIO publicó cómo cambiaron los votos nulos y blancos en las tres últimas seccionales. Y trató de quienes fueron a votar y no eligieron a ningún candidato. Este reportaje, en cambio, trata de quienes no fueron a las urnas.

Busque su cantón y su parroquia. En la visualización puede ver cuántas personas no votaron donde usted vive en 2014, 2019 y 2023. También puede ver la diferencia entre hombres y mujeres.

📌 Qué es el ausentismo electoral en Ecuador y a quién incluye

Este domingo 29 de noviembre de 2026, el país vuelve a elegir autoridades locales. El CNE aprobó en julio un padrón de más de 13,8 millones de electores.

El ausentismo es el porcentaje de esos electores que no va a votar. Se calcula con dos datos del CNE: cuántas personas estaban en el padrón y cuántas sufragaron.

Ese porcentaje no mide solo a quienes incumplieron una obligación. La Constitución y el Código de la Democracia establecen que el voto es obligatorio desde los 18 años. Pero también fijan grupos que pueden votar de forma voluntaria:

jóvenes de 16 y 17 años;

personas mayores de 65 años;

personas con discapacidad;

integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;

extranjeros que han residido legalmente en el país al menos cinco años.

Según los registros del CNE, los electores con voto facultativo pasaron de 2 218 113 en 2014 a 2 532 511 en 2019 y a 2 708 811 en 2023. En una década subieron del 19,1% al 20,8% del padrón.

Si una de esas personas no vota, no comete una infracción. Pero sí cuenta en el ausentismo.

En 2023, los electores con voto facultativo fueron más que las personas que no votaron: 2 708 811 frente a 2 091 801. Por eso, con los datos que analizó EL COMERCIO no es posible saber cuántas de las personas que no votaron estaban obligadas a hacerlo. Este análisis, entonces, describe dónde y cuándo se vota menos. No atribuye una causa única a ese comportamiento.

📉 El ausentismo electoral bajó en el país, pero subió en la mayoría de cantones

A escala nacional, el ausentismo de las seccionales bajó poco a poco en una década:

2014: no votaron 2 012 731 personas, 17,3% de los electores.

no votaron 2 012 731 personas, de los electores. 2019: no votaron 2 180 019, 16,9%.

no votaron 2 180 019, 2023: no votaron 2 091 801, 16%.

Ese promedio, sin embargo, esconde movimientos opuestos. Entre 2019 y 2023, el ausentismo subió en 129 de los 221 cantones. Bajó en los otros 92.

La diferencia está en el tamaño. Los 92 cantones donde bajó sumaban 8,8 millones de electores en 2023, entre ellos Quito, Guayaquil y Cuenca. Los 129 cantones donde subió sumaban 4,3 millones. Como en los primeros está la mayor parte del padrón, el promedio nacional bajó.

Por regiones, el comportamiento también fue distinto entre 2019 y 2023:

Costa: es la región que más vota. Su ausentismo bajó de 16% a 14,7% . La cifra incluye a Santo Domingo de los Tsáchilas.

es la región que más vota. Su ausentismo bajó de . La cifra incluye a Santo Domingo de los Tsáchilas. Sierra: bajó de 18,2% a 17,6%.

bajó de 18,2% a 17,6%. Amazonía: fue la única región donde subió, de 15,4% a 16,1%.

fue la única región donde subió, de 15,4% a 16,1%. Galápagos: tiene el ausentismo más alto, aunque bajó de 26,1% a 22,8%.

La Costa también tiene a los cantones que más votan. En 2023, los de menor ausentismo fueron Isidro Ayora (4,6%), Lomas de Sargentillo (5,5%), Nobol (6,4%) y Pedro Carbo (7,1%), en Guayas, y Santa Elena (7,2%). Santa Elena es, además, la provincia con menos ausentismo del país: 9,2%.

🗺️ El Austro concentra el ausentismo electoral desde hace una década

En el otro extremo está el Austro. Cañar fue la provincia con más ausentismo en las tres seccionales: 34,3% en 2014, 32,7% en 2019 y 26,7% en 2023. Azuay pasó de 26,0% en 2014 a 23,8% en 2019 y a 22,7% en 2023. Ese último año quedó casi empatada con Galápagos (22,8%).

Al bajar al nivel de cantón, el patrón se repite. Estos fueron los 10 cantones con más ausentismo en 2023:

Déleg (Cañar): 39,6% Chunchi (Chimborazo): 34,8% Biblián (Cañar): 32,4% Girón (Azuay): 30,2% Cañar (Cañar): 30,0% Suscal (Cañar): 29,8% Alausí (Chimborazo): 28,2% Gualaceo (Azuay): 28,1% Sigsig (Azuay): 27,6% El Tambo (Cañar): 26,5%

Cinco son de Cañar y tres de Azuay. Chunchi y Alausí están en el sur de Chimborazo, en el límite con Cañar.

Entre los 20 cantones con más ausentismo de 2023, 12 son de Cañar y Azuay, seis de cada provincia. Completan la lista tres cantones de Morona Santiago, dos de Chimborazo, dos de Galápagos y uno de Loja. Ese mapa casi no cambió en una década. Trece cantones estuvieron entre los 20 con más ausentismo en las tres seccionales:

Cañar: Déleg, Biblián, Cañar, Suscal, El Tambo y Azogues.

Déleg, Biblián, Cañar, Suscal, El Tambo y Azogues. Azuay: Girón, Gualaceo y Chordeleg.

Girón, Gualaceo y Chordeleg. Chimborazo: Chunchi y Alausí.

Chunchi y Alausí. Loja: Calvas.

Calvas. Morona Santiago: Limón Indanza.

Lo que sí cambió es la intensidad. En 2014, 24 cantones tuvieron un ausentismo de 25% o más. Cinco años después, en 2019 fueron 19. En 2023 bajaron a 13.

Déleg es el caso extremo. En 2014, el 59,9% de sus electores no votó. En 2019, el 56,8%. Fue el cantón con más ausentismo del país en las tres elecciones.

¿Dónde hay más electores con voto facultativo?

En 2023, Bolívar tuvo la mayor proporción de electores con voto facultativo del país: 24,6% de su padrón. Su ausentismo fue de 14,7%, por debajo del promedio nacional. Le siguieron Loja, con 24,4% de electores facultativos y 18,5% de ausentismo, y Cañar, con 23,7% y 26,7%.

En cuatro provincias, el número de personas que no votaron superó al de electores con voto facultativo: Azuay, Cañar, Morona Santiago y Galápagos. El resto del país muestra lo contrario.

En Azuay no votaron 144 283 personas y había 137 589 electores con voto facultativo. Es decir, aun si ningún elector facultativo de Azuay hubiera votado, al menos 6 694 de las personas que no votaron estaban obligadas a hacerlo. En Cañar no votaron 53 312 personas y había 47 208 electores facultativos: al menos 6 104 estaban obligadas a votar.

Migración y desinterés por lo local

Cristian Carpio, analista político y docente de la UDLA, plantea dos factores para entender el ausentismo del Austro.

El primero es la migración. “Azuay es una provincia que particularmente ha tenido un proceso de migración fuerte, interno y externo”, dice. Según Carpio, esa migración, regular o irregular, muchas veces no consta en los registros migratorios, y eso “puede también dificultar la actualización del padrón electoral”.

El segundo es el desinterés por las elecciones locales. Carpio habla de un “nivel de apatía sobre las autoridades locales”, en procesos con los que ‘la gente no conecta’ y por los que ‘tiene menor interés’. Eso, afirma, “puede también aumentar el nivel de ausentismo”.

👥 Contado en personas, el ausentismo pesa más en Quito y Guayaquil

El mapa de porcentajes señala al Austro. Pero si se cuenta a las personas, el mapa cambia.

En 2023, en Déleg no votaron 2 321 personas. Mientras que en Guayaquil no votaron 353 207, el 17,7% de sus electores. En Quito fueron 348 551, el 17,3%.

Solo las personas que no votaron en Guayaquil superan a todos los electores de Cañar, que en 2023 sumaban 199 457.

Entre las dos ciudades acumularon 701 758 personas que no votaron. Representaron el 33,5% de todo el ausentismo del país. Su peso en el padrón era menor: tenían el 30,8% de los electores.

Guayas y Pichincha, las provincias de esas dos ciudades, fueron también las que más personas tuvieron en el registro electoral pasivo de 2023. Ese registro ayuda a entender por qué bajó el ausentismo.

🧹 El registro electoral pasivo y la baja del ausentismo en el Austro

Para las seccionales de 2023, el CNE pasó al registro electoral pasivo a 711 411 personas. Según el libro de resultados del CNE, ese registro reúne a quienes, teniendo la obligación de votar, no lo hicieron en las cuatro elecciones anteriores:

la consulta popular de 2018;

las seccionales y la elección del Consejo de Participación Ciudadana de 2019;

la primera vuelta de las elecciones generales de 2021;

la segunda vuelta de 2021.

No entran en ese registro quienes votan de forma facultativa. Tampoco quienes hicieron algún trámite en el CNE en ese periodo, como un cambio de domicilio, el pago de una multa o una exención.

Quien está en el registro pasivo sale del padrón. Si llega al recinto, no puede votar: la junta solo le entrega un certificado de presentación. Para volver al padrón, debe pedir su habilitación al CNE antes del cierre del padrón electoral.

En 2023, Guayas tuvo 199 358 personas en el registro pasivo y Pichincha, 137 846. Siguieron Azuay, con 75 086, y Cañar, con 43 739. Hubo 400 042 hombres y 311 369 mujeres.

Entre 2014 y 2019, solo dos cantones habían perdido electores. En cambio, entre 2019 y 2023 fueron 41. Entre ellos están los siete cantones de Cañar, 14 de los 15 de Azuay, Quito y Guayaquil.

Menos ausentismo, pero también menos votantes

En Cañar y en Azuay votaron menos personas en 2023 que en 2019. Aun así, el ausentismo bajó, porque el padrón se redujo más que el número de votantes.

Déleg es el ejemplo más claro. Su padrón pasó de 8 519 electores en 2019 a 5 860 en 2023: perdió el 31,2%. Su ausentismo bajó de 56,8% a 39,6%. Pero en 2023 votaron menos personas que en 2019: 3 539 frente a 3 684.

No es un caso aislado. En 17 cantones, el ausentismo bajó entre 2019 y 2023 aunque fue menos gente a votar. Todos están en el sur del país: los siete de Cañar, siete de Azuay (incluida Cuenca), dos de Loja y uno de Morona Santiago.

En la provincia de Cañar votaron 156 346 personas en 2019 y 146 145 en 2023. Aun así, su ausentismo bajó de 32,7% a 26,7%.

Con el mismo cálculo del voto facultativo, el mínimo de personas obligadas a votar que no lo hicieron en Cañar pasó de 30 239 en 2019 a 6 104 en 2023. En Azuay, de 29 245 a 6 694.

En esos años, la proporción de electores facultativos de Cañar pasó de 19,7% a 23,7% del padrón. Los electores facultativos aumentaron, de 45 717 a 47 208, mientras el padrón total en esta localidad se redujo, de 232 302 a 199 457.

El cálculo de EL COMERCIO muestra una relación: mientras más alto era el ausentismo de un cantón en 2019, más electores perdió su padrón en 2023.

El registro pasivo no es la única razón por la que un padrón cambia. También influyen los fallecimientos y los cambios de domicilio electoral.

Además, no en todos los cantones bajó el ausentismo. Chunchi perdió el 11,7% de sus electores y aun así su ausentismo subió, de 34,1% a 34,8%. En Alausí subió de 26,1% a 28,2%.

🏙️ En Quito y Guayaquil, el centro vota menos que las afueras

Dentro de las grandes ciudades aparece otro patrón: el centro tiene más ausentismo que las afueras.

En Quito, el CNE divide el cantón en cuatro circunscripciones. Las seccionales del 2023 muestran que el ausentismo fue de 21,4% en la parte urbana centro, 19,4% en la norte y 15,7% en la sur. En la circunscripción rural, que agrupa a las parroquias rurales, fue de 13,3%.

Las parroquias con más ausentismo de Quito fueron el Centro Histórico (28,3%), Iñaquito (26,6%), Rumipamba (25,1%) y Mariscal Sucre (23,0%). En el otro extremo, en Pifo, Píntag y Guangopolo, menos del 10% de los electores no votó.

El Centro Histórico también perdió electores. Su padrón pasó de 89 188 personas en 2019 a 79 158 en 2023. Su ausentismo bajó de 30,7% a 28,3%.

En Guayaquil se repite la figura. Las parroquias del centro fueron las de más ausentismo en 2023: Rocafuerte (35,2%), Carbo o Concepción (32,7%), 9 de Octubre (31,8%) y Olmedo o San Alejo (31,7%). En cambio, en Pascuales, con 225.904 electores, el 7,5% no votó.

El patrón se repite en otras ciudades. En Santo Domingo, el ausentismo fue de 18,5% en la circunscripción urbana 1 y de 11,2% en la rural. En Manta, de 16,0% frente a 10,8%.

Cuenca es la excepción. Allí la circunscripción rural tuvo más ausentismo (23,3%) que las dos urbanas (20,9% y 21,9%).

Para Carpio, una parte de la explicación está en la migración interna. Según el analista, en el centro hay mucha migración interna: algunas personas cambian su domicilio electoral para votar allí y otras no lo hacen. Además, el centro de Quito “es muy activo a nivel de comercio” y puede concentrar “bastante migración interna”. Él mismo advierte que “es un fenómeno bastante complejo de analizarlo así rápidamente”.

Las parroquias donde menos se vota

En todo el país, 40 de las 1 235 parroquias del registro del CNE superaron el 30% de ausentismo en 2023. 14 están en Cañar, siete en Azuay y seis en Chimborazo. Otras cuatro son del centro de Guayaquil.

Las de mayor ausentismo fueron:

Déleg (Déleg, Cañar): 42,6%

(Déleg, Cañar): 42,6% General Morales o Socarte (Cañar, Cañar): 42,3%

(Cañar, Cañar): 42,3% Checa o Jidcay (Cuenca, Azuay): 41,3%

(Cuenca, Azuay): 41,3% Gualleturo (Cañar, Cañar): 40,3%

Son parroquias pequeñas, de menos de 5.000 electores. En ellas, unas decenas de personas cambian mucho el porcentaje.

🚹 Los hombres se ausentan más que las mujeres

Hay un rasgo que se repite en casi todo el mapa: los hombres votan menos que las mujeres. Pasó en las tres seccionales:

2014: no votó el 19,0% de los hombres y el 15,7% de las mujeres.

no votó el 19,0% de los hombres y el 15,7% de las mujeres. 2019: el 18,5% de los hombres y el 15,4% de las mujeres.

el 18,5% de los hombres y el 15,4% de las mujeres. 2023: el 17,3% de los hombres y el 14,8% de las mujeres.

En 2023, el ausentismo de los hombres fue mayor que el de las mujeres en 215 de los 221 cantones.

Las brechas más grandes están en la Amazonía. En Morona Santiago no votó el 25,7% de los hombres y el 18,5% de las mujeres. Pastaza registra el 20,7% frente al 13,9%. En Zamora Chinchipe, el 19,2% frente al 12,6%. Les siguen Cañar, con 29,9% frente a 24,0%, y Esmeraldas, con 21,5% frente a 15,6%.

Por cantón, la mayor distancia estuvo en Sigsig (Azuay): 33,8% de los hombres frente a 22,6% de las mujeres. Le siguió Suscal (Cañar): 35,7% frente a 24,7%.

El padrón del Austro también tiene una composición distinta. En Cañar hay 86,8 hombres electores por cada 100 mujeres, la proporción más baja del país. En Azuay, 88,6. El promedio nacional es de 97,3.

El registro pasivo de 2023 también tuvo más hombres que mujeres: 400 042 frente a 311 369.

Carpio plantea dos hipótesis para esta brecha. La primera es una «mayor apatía» de los hombres frente a las elecciones, sobre todo en ciertas provincias, entre quienes no están ligados a lo local.

La segunda tiene que ver con el trabajo. Carpio menciona actividades en las que trabajan más hombres, como las de «guardias de seguridad, operadores mineros, operadores petroleros», en operaciones «que no paran». En muchos casos, dice, eso les impide ir a votar. Él mismo advierte que «esto es más subjetivo» y que habría que analizarlo.

🔎 Lo que viene: qué mirar en el ausentismo del 29 de noviembre

La noche del domingo, el CNE publicará cuántas personas votaron. Con la visualización de esta nota, cualquier lector podrá comparar esa cifra con lo que pasó en su cantón y en su parroquia en 2014, 2019 y 2023.

Para estas elecciones también hay un registro electoral pasivo. El 2 de abril, el Pleno del CNE aprobó un listado de 1 302 535 personas que no votaron en las cuatro últimas elecciones ni hicieron ningún trámite en el CNE. De ese registro se excluye a quienes tienen voto facultativo.

El CNE anunció que lo actualizaría antes de la convocatoria. En julio, al aprobar el padrón, el registro pasivo quedó en 1 268 491 personas.

Carpio cree que lo ocurrido en 2023 puede repetirse. “En el caso del domingo, el porcentaje de ausentismo puede bajar sin que vaya más gente a votar, principalmente por la depuración del padrón”, señala.

Cuatro datos permitirán saber si el mapa se mantiene:

El Austro: si Cañar y Azuay siguen encabezando el ausentismo, y si la depuración del padrón vuelve a bajar el porcentaje sin que vote más gente.

si Cañar y Azuay siguen encabezando el ausentismo, y si la depuración del padrón vuelve a bajar el porcentaje sin que vote más gente. La Amazonía: si continúa la subida del ausentismo de 2023, la única entre las regiones.

si continúa la subida del ausentismo de 2023, la única entre las regiones. El centro de las ciudades: si las parroquias del centro de Quito y Guayaquil vuelven a votar menos que las de las afueras.

si las parroquias del centro de Quito y Guayaquil vuelven a votar menos que las de las afueras. Hombres y mujeres: si la brecha se mantiene en casi todos los cantones.

Más información sobre las elecciones seccionales

Preguntas frecuentes sobre el ausentismo electoral en Ecuador

❓ ¿Qué es el ausentismo electoral? Es el porcentaje de electores que no fueron a votar. Se calcula con los registros del CNE: electores en el padrón menos sufragantes, dividido para los electores. Incluye a quienes tienen voto facultativo, como los mayores de 65 años o los jóvenes de 16 y 17. En 2023 eran 2.708.811, el 20,8% del padrón. ❓ ¿Cuántas personas no votaron en las seccionales de 2023? No votaron 2.091.801 personas, el 16,0% de los electores del territorio nacional. En 2019 fueron 2.180.019 (16,9%) y en 2014, 2.012.731 (17,3%). El ausentismo bajó en el promedio nacional, pero subió en 129 de los 221 cantones. ❓ ¿Dónde hay más ausentismo electoral en Ecuador? En el Austro. Cañar fue la provincia con más ausentismo en las tres últimas seccionales: 26,7% en 2023. El cantón con más ausentismo es Déleg (39,6% en 2023), en Cañar. En números absolutos, en cambio, los cantones con más personas que no votaron fueron Guayaquil (353.207) y Quito (348.551). ❓ ¿Qué es el registro electoral pasivo? Es el listado de personas que, teniendo la obligación de votar, no lo hicieron en las cuatro elecciones anteriores. Quien está ahí sale del padrón y no puede votar, salvo que pida su habilitación al CNE. Para las seccionales de 2023 fueron 711.411 personas. ❓ ¿Quiénes se ausentan más, los hombres o las mujeres? Los hombres. En 2023 no votó el 17,3% de los hombres y el 14,8% de las mujeres. Pasó en 215 de los 221 cantones. Las mayores brechas están en Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, seguidas por Cañar y Esmeraldas.